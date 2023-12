Wijndal ziet toekomst bij Ajax: 'Kan wel denken dat ik de beste ben - en misschien ben ik dat ook wel'

denkt dat hij bij Ajax nog altijd toekomst kan hebben. Hoewel de Amsterdammers met Gaston Avila en Borna Sosa twee linksbacks haalden in de vorige transferwindow, vindt de verhuurde back zichzelf niet minder dan zijn concurrenten in Amsterdam.

De komst van Sosa zorgde er echter wel voor dat Wijndal vertrok. Hoewel hij bij Ajax de concurrentie aan wilde gaan, vertrok hij toch. “Dan kan ik nog steeds wel denken dat ik de beste ben - en misschien ben ik dat ook wel - maar als ze twee linksbacks halen, weet je ook dat het de bedoeling is dat één van die twee gaat spelen”, vertelt hij bij het Noordhollands Dagblad. Bovendien zitten ook Anass Salah-Eddine en Ar'jany Martha in de selectie en laatstgenoemde lijkt momenteel de eerste keuze onder John van 't Schip.

“Zo werkt dat gewoon. Dan kan het zomaar zijn dat ik drie maanden op de bank zit. Dat risico wilde ik niet lopen", vervolgde de verdediger, die verhuurd wordt aan Antwerp FC en waardoor zijn overgang van AZ naar Ajax voorlopig als mislukt kan worden bestempeld, al loopt zijn contract nog door tot en met 2027.

“Er zijn zoveel dingen gebeurd in een jaar tijd. Dan speelde ik wel, dan weer niet”, legt Wijndal uit. “Ik heb goede wedstrijden gespeeld en iets minder goede wedstrijden. Ik was even geblesseerd, kwam weer terug. Ik heb bij Ajax drie trainers meegemaakt in een jaar. Da's best veel. Het was alles bij elkaar gewoon moeilijk en ingewikkeld. Niet alleen voor mij, maar voor heel veel spelers was en is het een lastige periode."