Van Hanegem: ‘Dat zegt veel over het huidige Ajax, ik moest er wel om lachen’

Willem van Hanegem kan niet ontkennen dat hij donderdagavond moest lachen toen hij Ajax feest zag vieren na de overwinning op AEK Athene (3-1). Daarmee verzekerden de Amsterdammers zich van overwintering in Europa. Niet in de Europa League, maar in de UEFA Conference League. Van Hanegem kan zich een opmerking van Edwin van der Sar over die competitie nog goed voor de geest halen.

Ajax moest in het afgelopen seizoen genoegen nemen met de derde plaats in de Eredivisie, wat betekende dat het voor het eerst sinds 2018 niet zou deelnemen aan de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers moesten zich via de play-offs zien te verzekeren van een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Ludogorets werd weliswaar verslagen, maar van harte ging het niet. Het bleek het startsein voor een moeizame groepsfase, waarin uiteindelijk alleen werd afgerekend met AEK Athene.

De overwinning op de Grieken - plus de gelijke spelen tegen Olympique Marseille (thuis) én in de Griekse hoofdstad - was voldoende voor Europese overwintering. Maar dat gebeurt dus niet in de Europa League. Over de Conference League had men in Amsterdam en omgeving weliswaar liever nooit gesproken, maar afgelopen donderdag barstte er na het laatste fluitsignaal tegen AEK Athene toch een feestje los. Dat is Van Hanegem niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Tegen dit Ajax is massaal ingraven geen noodzaak. Ik zag ze in de Arena donderdag hossen en dansen toen ze de derde plek in de Europa League wisten veilig te stellen tegen AEK”, zegt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Die beelden zorgden voor een cynische lach bij Van Hanegem. “Daar moest ik wel om lachen, want nog maar twee jaar geleden zei Van der Sar dat als Ajax in de Conference League moest spelen, alles wel zo’n beetje ophield.” Van der Sar vertrok na het afgelopen seizoen als algemeen directeur uit de Johan Cruijff ArenA. De resultaten zijn er na zijn vertrek niet beter op geworden. Ajax gaat als nummer vijf de winterstop in. Daarvoor had het begin november weliswaar getekend, maar na het 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle is het goede gevoel toch weer weg. “PEC had in Amsterdam niet eens catenaccio nodig om een resultaat te boeken. Dat zegt veel over het huidige Ajax. Het kalenderjaar 2023 zit er bijna op en Ajax is echt de grootste tegenvaller gebleken. En niet alleen omdat PEC een puntje wist te pakken in Amsterdam”, besluit De Kromme.