Wim Kieft hekelt scheidsrechter: 'Hij begon al in zichzelf te geloven, maar slaat nu volledig door'

Wim Kieft is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Bas Nijhuis in het duel tussen RKC Waalwijk en Excelsior. De arbiter floot in de eerste helft voor geen enkele overtreding, wat uitzonderlijk is op de Nederlandse velden. Kieft vindt dat de Twentse scheidsrechter te veel doorslaat.

47 minuten en 52 tellen had Nijhuis in het duel in het Mandemakers Stadion nodig om voor de eerste overtreding te fluiten. In alle resterende tijd daarvoor floot de arbiter enkel voor hervatten van het spel na de openingstreffer van RKC. Kieft vindt dat Nijhuis met het fluiten op deze manier totaal door aan het slaan is: "Dat Bas Nijhuis gewoon in 45 minuten niet één keer heeft gefloten... Ik vond al dat hij er iets te veel in begon te geloven, maar nu slaat hij echt volledig door", aldus Kieft in het programma Veronica Offside.

Wesley Sneijder kon in tegenstelling tot Kieft wel lachen om het nieuwe record van Nijhuis: "Ik vind dat wel lekker, een scheidsrechter die gewoon laat voetballen", geeft de recordinternational aan. "Ik heb dit alleen nog nooit meegemaakt en heb inmiddels toch al behoorlijk wat wedstrijdjes gespeeld", zegt Sneijder met een lach op zijn gezicht.

Michiel Kramer, ook te gast bij Veronica Offside, maakte het zaterdag in het shirt van de Brabanders mee: "Aan beide kanten had hij kunnen fluiten, maar hij liet alles gewoon passeren in de eerste helft", zegt oud-Feyenoorder.