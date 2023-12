Zirkzee en Beukema met Bologna na Nederlands onderonsje met terug op vierde plek Serie A

Het Bologna van de Nederlanders en heeft de vierde plaats in de Serie A heroverd op Fiorentina. In het thuisduel met het Atalanta Bergamo van , en was een late treffer van Lewis Ferguson genoeg voor de volle buit.

Fiorentina kroop vrijdag over Bologna heen naar de vierde stek door het uitduel met Monza in een kleine zege om te zetten (0-1), maar een dag later wisselen de clubs weer van positie. Zirkzee en Beukema stonden zaterdag allebei aan de aftrap, terwijl ook Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini voor alledrie zijn Nederlanders een basisplaats in petto had.

Artikel gaat verder onder video

Zirkzee, die de afgelopen tijd prima op dreef is en daardoor met meerdere grote clubs in verband wordt gebracht, wist deze keer niet op het scorebord te komen. Dat gold dus wel voor Ferguson. De 24-jarige Schot, die anderhalf jaar geleden door Bologna werd opgepikt bij Aberdeen in zijn vaderland, maakte een kleine vijf minuten voor tijd de enige goal van de middag. Uit een hoekschop kopte hij bij de tweede paal de late 1-0 tegen de touwen.