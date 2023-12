Ziyech baalde van Ajax: 'Ik vond het ook een gebrek aan respect naar mij toe'

Een rentree in de Johan Cruijff ArenA had veel supporters én zelf heel gelukkig gemaakt, maar Ajax wilde zijn oude smaakmaker in de zomer van 2022 alleen op huurbasis overnemen van Chelsea. Dat zagen de Londenaren en Ziyech zelf niet zitten, waardoor Ajax een streep kon zetten door een hereniging met de speler waaraan het zoveel plezier heeft beleefd. De linkspoot van inmiddels Galatasaray geeft toe dat hij flink baalde van zijn oude club.

Ajax moest na het vertrek van Antony naar Manchester United halsoverkop op zoek naar een nieuwe rechtsbuiten. De Braziliaan werd weliswaar al de hele zomer in verband gebracht met een overgang naar de Europese top, maar de Amsterdammers wilden in eerste instantie niet meewerken aan een vertrek en waren dan ook niet bezig met een eventuele vervanger (al was Francisco Conceição wel al vastgelegd). Ziyech stond bovenaan het verlanglijstje om de nieuwe rechtsbuiten in de ploeg van trainer Alfred Schreuder te worden, maar dan moest Ajax hem wel definitief overnemen van Chelsea. Dat wilde Ajax echter niet.

Ziyech vertelt in gesprek met Voetbal International dat hij graag was teruggekeerd bij Ajax, maar zag het niet zitten om op huurbasis zijn rentree maken in de Johan Cruijff ArenA. “Als ik naar een club ga, dan wil ik daar vol overgave voor gaan en dat gevoel moet ik van twee kanten voelen. Met een huurperiode is het tijdelijk en mis je dat gevoel. Bovendien vond ik het ook wel een gebrek aan respect naar mij toe voor wat we samen allemaal hebben meegemaakt bij Ajax”, is Ziyech eerlijk. “Wel jammer, want ik had een terugkeer naar Amsterdam absoluut overwogen, zeker weten.” Een zomerse transfer kwam er daardoor helemaal niet voor Ziyech. Ook na een ijzersterk WK met Marokko bleef hij nog een halfjaar bij Chelsea, alvorens afgelopen zomer de overstap te maken naar Galatasaray.

Dat Ziyech baalt dat Ajax hem vorig jaar niet definitief wilde overnemen van Chelsea, betekent niet dat hij de verrichtingen van zijn oude club niet meer op de voet volgt. “Het is pijnlijk”, zegt hij over de huidige situatie in Amsterdam. “Om te zien dat alles weg is wat we hadden opgebouwd en dat de clubs zelfs even laatste stond. Gelukkig wordt de draad nu weer een beetje opgepakt en gaat het wat beter. Dat moet ook, want dit was Ajax-onwaardig. Ik hoop dat de club er weer helemaal bovenop komt, dat gun ik alle fijne mensen binnen de club en de supporters.”