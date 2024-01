Akpom begreep niets van Steijn: ‘Daar heb ik in mijn hele leven nog nooit gespeeld’

Ajax-aanvaller kan er nog steeds met z’n kop niet bij dat hij bij zijn debuut als rechtsbuiten werd opgesteld. De Engelsman maakte in de uitwedstrijd tegen FC Twente voor het eerst zijn opwachting in Amsterdamse dienst, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg een even eenvoudige als overtuigende overwinning boekte (3-1).

De eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn baarde opzien door na de ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Ajax te stellen dat een groot aantal van de zomeraankopen niet uit zijn koker kwam. Steijn vertelde dat hij ‘prima’ kon leven met een Josip Sutalo, maar dat het bij de andere nieuwkomers afwachten was of zij goed genoeg zouden zijn voor Ajax. Twee weken na die uitspraken stelde Steijn op bezoek bij FC Twente prompt een aantal nieuwelingen op. Naast Akpom maakten ook Borna Sosa en Sivert Mannsverk hun eerste opwachting in het wit-rood-wit. Sosa verzorgde weliswaar nog de assist voor de 2-1 van Brian Brobbey, maar zowel Akpom als Mannsverk beleefde een debuut om snel te vergeten.

Akpom kreeg van Steijn dus niet de kans in de spits of daarachter, maar als rechtsbuiten. Dat riep destijds al vraagtekens op en de Engelsman zelf weet nog steeds niet waarom hij op die positie werd opgesteld. “Dan krijg ik mijn eerste basisplaats en sta ik rechtsbuiten. Daar heb ik in mijn hele leven nog nooit gespeeld”, vertelt de zomeraankoop van dik twaalf miljoen euro in gesprek met Voetbal International. “En dan zit je de volgende wedstrijd weer op de bank, daar zit je je te verbijten: Hoe help ik dit team? Dat was heel frustrerend.” Akpom moest na zijn basisplaats tegen FC Twente lang genoegen nemen met vooral korte invalbeurten. Zijn tweede basisplaats volgde pas op 25 november, in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Als vervanger van de geblesseerde Brobbey maakte hij een van de vijf doelpunten.

Akpom zelf is er inmiddels wel uit wat zijn beste positie is bij dit Ajax. “Mijn beste positie is hangende spits, achter Brobbey. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik kan ook in de spits spelen, maar in die rol ben ik het best. Op die manier heb ik vorig seizoen in het Championship 28 goals gemaakt. De Eredivisie is een sterke competitie, maar het Championship is veel zwaarder om in te spelen. De intensiteit en het fysieke spel maakt dat echt één van de zwaarste competities ter wereld.” Akpom kroonde zich op dat niveau tot topscorer, waardoor hij denkt dat hij het ook in de Eredivisie kan. “Daar heb ik succes gehad als nummer 10, dan weet ik honderd procent zeker dat het ook kan lukken bij Ajax. Ik heb ook echt het gevoel dat Brian en ik samen heel wat schade kunnen aanrichten in deze competitie. We kunnen heel goed samenspelen, hij maakt mij beter en andersom ook.”