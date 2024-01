Datum voor rentree van Mikautadze bij FC Metz wordt in Frankrijk al genoemd

De kans is groot dat over twee dagen al zijn rentree maakt bij FC Metz. De onderhandelingen met Ajax over een terugkeer van de Georgische aanvaller bevinden zich in de afrondende fase. Hij ondergaat woensdagmiddag al zijn medische keuring. Dat meldt L’Équipe. Mocht Mikautadze die succesvol doorstaan én Ajax en FC Metz tijdig de (tijdelijke) transfer in orde maken, dan kan hij vrijdag in de bekerwedstrijd tegen Clermont al in actie komen.

Ajax maakte dinsdagmiddag de selectie voor het trainingskamp in Spanje bekend. Naast Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos (allen geblesseerd) ontbreekt ook Mikautadze op de lijst met namen die dinsdag in het vliegtuig zijn gestapt. De Georgiër kwam er in de eerste seizoenshelft totaal niet aan te pas in Amsterdam en krijgt van Ajax de ruimte om zijn terugkeer naar FC Metz af te ronden. Verschillende media meldden dinsdag dat de Amsterdammers een akkoord naderen met de Franse club over een snel vertrek van Mikautadze uit de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf hoopte de huidige nummer vijf van de Eredivisie de aanvaller deze maand al definitief van de hand te kunnen doen, maar de vraagprijs van vijftien miljoen euro is FC Metz te gortig. Dat bedrag zou de nummer veertien van de Ligue 1 komende zomer eventueel wél willen betalen. FC Metz neemt Mikautadze normaal gesproken tot en met het einde van dit seizoen op huurbasis over van Ajax, mét optie tot koop. Volgens L’Équipe zijn de clubs daarover nog in gesprek. Mikautadze maakt zich in de tussentijd op voor zijn medische keuring bij zijn vorige werkgever. Hij wordt woensdagmiddag al medisch gekeurd in Lorraine.

Mikautadze arriveerde afgelopen zomer voor een bedrag van zestien miljoen euro in Amsterdam. Hij kwam niet verder dan negen wedstrijden, waarin hij niet wist te scoren en ook geen assist leverde. Mikautadze heeft hij Ajax nog een contract tot medio 2028.