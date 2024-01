Berghuis reageert op zijn positie in tweede seizoenshelft: 'Ik ben niet zo'n type speler'

moet zich in de tweede seizoenshelft gaan focussen op een plekje als aanvaller. Op het trainingskamp van Ajax in Cádiz wordt in een video-item van ESPN duidelijk dat de multifunctionele speler in 2024 zich moet richten op de rechtsbuitenpositie.

ESPN merkt op dat Berghuis tijdens partijvormen telkens aan de buitenkant van het veld wordt opgesteld. Berghuis, die in het verleden ook regelmatig als middenvelder werd opgesteld, heeft daardoor duidelijkheid over zijn positie in de tweede seizoenshelft. “Als de trainer me daar nodig heeft, al voel ik mezelf ook héél lekker op het middenveld, ga ik op die positie een manier proberen te vinden om rendabel te zijn voor het team”, vertelt de oud-Feyenoorder.

“Ik moet meer scoren, want ik heb veel te weinig gescoord. Dus daarin moet ik mezelf gaan verbeteren”, gaat Berghuis verder. De routinier ziet zichzelf niet als een ‘echte een-op-een-speler’. “Dat ben ik gewoon niet, en dan moet ik na zestig minuten weer gewisseld worden. Maar dan kan je alsnog naar het middenveld.”

Ajax bereidt zich momenteel op Cádiz voor op de tweede seizoenshelft. De Amsterdammers kenden een rampzalig eerste halfjaar, met onder meer een laatste plaats en een bekeruitschakeling tegen de amateurs van USV Hercules. Ajax staat op dit moment vijfde in de Eredivisie en gaat er alles aandoen om in de tweede seizoenshelft te klimmen op de ranglijst.