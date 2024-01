Ajax komt een dag na presentatie met nieuws over Jordan Henderson

Ajax liet zich een maand geleden verrassen door de amateurs van Hercules en kwam daardoor deze week niet in actie in de KNVB Beker, maar staat deze dagen desondanks in het middelpunt van de belangstelling. Dat heeft alles te maken met de komst van . De Engelsman zette donderdag zijn handtekening onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. Vrijdag staat hij voor het eerst de Nederlandse pers te woord.

Ajax meldt vrijdagmorgen dat het in de middag een persconferentie organiseert. Naast trainer John van ’t Schip schuift dus ook Henderson aan. Ajax speelt over twee dagen weliswaar de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar tegen RKC Waalwijk, maar in de aanloop gaat en zal het ongetwijfeld uitgebreid blijven gaan over Henderson. Het was een publiek geheim dat de club zich deze maand wilde versterken met een middenvelder die naast kwaliteit ook veel ervaring met zich meebrengt. De Amsterdammers kwamen in die zoektocht uit bij Henderson, die donderdag voor tweeënhalf jaar is vastgelegd.

Eerder deze week was er de hoop dat de Engelsman, die in de 2019 als speler van Liverpool nog de Champions League won, zondag tegen RKC Waalwijk al in actie kon komen. Maar omdat hij nog in afwachting is van een werkvergunning, komt het tweede competitieduel sinds de jaarwisseling nog te vroeg voor hem. Wanneer Henderson wél zijn debuut kan gaan maken, zal ongetwijfeld op de persconferentie ter sprake komen. Ajax speelt op zaterdag 27 januari uit tegen Heracles Almelo. Een week later staat in de eigen Johan Cruijff ArenA de ontmoeting met PSV op het programma. Van ’t Schip zal ongetwijfeld hopen dat Henderson in ieder geval beschikbaar is voor de wedstrijd tegen de vooralsnog ongeslagen koploper.

Het persmoment van Henderson en Van ’t Schip begint om 14.00 uur en is te volgen via de Ajax App, Ajax.nl en YouTube.