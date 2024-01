Ajax-fans in mineurstemming na zeer confronterend interview Pasveer: ‘Stop maar met hopen…’

heeft met zijn artikel in Het Parool van zaterdagochtend een pijnlijk beeld geschetst van de huidige situatie bij Ajax. De veertigjarige doelman komt in het interview met verschillende pijnlijke constateringen binnen de Amsterdamse club. Supporters worden niet vrolijk van het artikel.

Pasveer stond op doel toen Ajax in 2019 alle zes de groepswedstrijden van de Champions League won. De ervaren keeper beleeft momenteel hele andere tijden in Amsterdam. “Gebrek aan visie en leiderschap zijn de belangrijkste redenen voor de neergang”, begint Pasveer bij Het Parool. De veertigjarige denkt dat de bestuurlijke onduidelijkheden de grootste reden zijn van het verval van Ajax.

De inmiddels ontslagen Sven Mislintat haalde afgelopen zomer de ene na de andere speler naar Amsterdam. “Veel nieuwelingen hebben niet het Champions League-niveau dat Ajax ambieert. En ze snappen de club niet. Als je alleen al in één transferzomer meer dan tien spelers krijgt die de club niet kennen, gaat je identiteit kapot”, is Pasveer hard. Ook de mentaliteit van de spelers is volgens de keeper heel anders dan voorheen.

“Twee jaar geleden was het ook na de training altijd druk in de gym. Spelers als Dusan Tadic, Davy Klaassen, Lisandro Martínez, Daley Blind, Antony of Sébastien Haller wilden altijd beter en sterker worden, ook in hun vrije tijd. Nu is het na de training rustiger in de gym”, onthult de keeper. “Er was liefde voor de bal. Dat mis ik nu wel eens. Ik merk nu dat men sneller naar binnen of naar huis gaat. Bij de huidige generatie spelers zie ik minder toewijding, en dat baart me zorgen.”

De woorden van Pasveer doen pijn bij de Ajax-fans. Op X reageren een aantal supporters geschrokken van het interview van de ervaren sluitpost.