Georges Mikautadze weet weer wat scoren is: Ajax-flop maakt er meteen twee

Terwijl iedereen bij Ajax druk bezig is met de komst van Jordan Henderson, weet weer wat scoren is. De Georgiër verruilde FC Metz afgelopen zomer voor een bedrag van zestien miljoen euro voor Ajax, maar kwam er in Amsterdam niet aan te pas en keerde onlangs op huurbasis terug bij de Franse club. Mikautadze slaagde er een paar dagen geleden bij zijn rentree tegen Toulouse nog niet in om het verschil te maken, maar weet inmiddels weer wat scoren is. Hij maakte er twee in de oefenwedstrijd tegen Swift Hesperange (4-1).

Mikautadze had vorig seizoen een enorm aandeel in de promotie van FC Metz naar Ligue 1. De prestaties van de aanvaller op het tweede niveau van Frankrijk bleven niet onopgemerkt. Mikautadze kon zich naar verluidt verheugen op interesse vanuit de Europese topcompetities, maar zette uiteindelijk zijn handtekening onder een contract bij Ajax. De Amsterdammers telden liefst zestien miljoen euro neer voor zijn komst. Het huwelijk tussen Ajax en Mikautadze is echter uitgelopen op een teleurstelling. Hij kwam voor de winterstop negen keer in actie, waarvan slechts drie keer als basisspeler. Scoren deed hij niet, een assist geven ook niet.

Artikel gaat verder onder video

Mikautadze keerde zodoende op huurbasis terug bij FC Metz, dat hem groots onthaalde. De Georgiër had afgelopen weekeinde in het belangrijke thuisduel met Toulouse in de strijd om handhaving meteen een basisplaats, maar kon niet voorkomen dat de gasten er met een 0-1 overwinning vandoor gingen. FC Metz zal even moeten wachten voordat het zich van die nederlaag kan herstellen. Het komt dit weekend niet in actie, waardoor er deze vrijdag een oefenduel met Swift Hesperange op het programma stond. De nummer drie van Luxemburg kwam na 51 minuten brutaal op voorsprong. Acht minuten later stond het alweer gelijk: Mikautadze scoorde op aangeven van Malick Mbaye.

Het was het eerste doelpunt voor Mikautadze sinds zijn rentree in Frankrijk en zijn tweede liet niet lang op zich wachten. Nadat Mbaye voor de voorsprong had gezorgd, maakte Mikautadze een kwartier voor het einde vanaf de strafschipstip zijn tweede van de middag. Mbaye bepaalde de eindstand vervolgens met ook zijn tweede op 4-1. Uiteindelijk nog een ruime overwinning dus voor FC Metz, dat in de tweede seizoenshelft flink aan de bak moet om degradatie te voorkomen. Het vindt zich momenteel terug op de vijftiende plaats, met evenveel punten als nummer zestien Lyon en slechts twee meer dan Clermont.