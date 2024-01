'Bij Ajax niet doorgebroken talent van 2 miljoen euro hoog op verlanglijstje Celtic'

De bij Ajax niet doorgebroken staat volgens Schotse media hoog op het verlanglijstje van Celtic, eerder dit seizoen nog tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League. De inmiddels 24-jarige Duitser maakt in het shirt van Rapid Wien alsnog zijn grote belofte waar.

In de winter van 2018 telde Ajax liefst 2 miljoen euro neer om Kühn over te nemen uit de jeugd van RB Leipzig. De jonge buitenspeler sloot in eerste instantie aan bij de Onder-19, maar maakte later deel uit van Jong Ajax. Namens dat elftal kwam hij tot 43 wedstrijden op het tweede niveau, waarin hij vijf keer scoorde en zes assists afleverde. Tussentijds werd hij verhuurd aan Bayern München, dat hem uiteindelijk in de zomer van 2020 transfervrij overnam van de Amsterdammers. Na een verhuurperiode aan Erzgebirge Aue verkocht de Duitse Rekordmeister Kühn in de zomer van 2022 voor 500 duizend euro aan het Oostenrijke Rapid Wien.

In zijn eerste seizoen in Oostenrijk had Kühn geregeld een basisplaats, maar kampte hij ook met enkele blessures waardoor zijn inbreng beperkt bleef tot 20 competitiewedstrijden (drie goals) en nog een handjevol wedstrijden in de ÖFB-Cup en de (mislukte) kwalificatie voor de Conference League. Dit jaar bleef hij vooralsnog heel en was Kühn in alle competities goed voor 22 wedstrijden met daarin drie doelpunten en zeven assists.

Op zichzelf geen wereldschokkende cijfers wellicht, maar blijkbaar vertellen die niet het hele verhaal: "Data- en scoutingsite Wyscout heeft Kühn recent opgenomen in de top-twaalf chance creators in het mondiale voetbal", schrijft The Scottish Sun. Om Rapid te bewegen tot een afscheid verwacht de tabloid dat de som die Ajax zes jaar geleden neertelde op z'n minst zou moeten worden geëvenaard. "De Oostenrijkers betaalden achttien maanden geleden ongeveer een half miljoen voor hem en de verwachting is dat ze nu minimaal het viervoudige voor hem verlangen."