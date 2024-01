Ajax-flop Georges Mikautadze beleeft teleurstellende rentree bij FC Metz

heeft zondag niet kunnen voorkomen dat FC Metz een pijnlijke nederlaag leed in de strijd om handhaving in de Ligue 1. De Ajax-huurling maakte in de thuiswedstrijd tegen concurrent Toulouse zijn rentree bij FC Metz, maar de werkgever van ging er met de drie punten vandoor (0-1). Mikautadze was in de tweede helft nog wel dicht bij de gelijkmaker.

De Georgiër had vorig seizoen met 23 doelpunten en acht assists in 37 wedstrijden een aanzienlijk aandeel in de promotie van FC Metz naar de Ligue 1. Hij speelde zich daarmee in de kijkers van clubs uit het buitenland, waaronder Ajax. De Amsterdammers telden uiteindelijk zestien miljoen euro neer voor de komst van Mikautadze, die een paar dagen na zijn presentatie in de Johan Cruijff ArenA meteen mocht starten in het uitduel met Fortuna Sittard. Na zijn debuut in Limburg verscheen hij echter nog maar twee keer aan de aftrap: op bezoek bij Almere City én in de bekerwedstrijd tegen Hercules.

In beide wedstrijden haalde Mikautadze niet het gewenste niveau, waarna Ajax instemde met een terugkeer naar FC Metz. De Fransen huren hem voor de rest van het seizoen van de Amsterdammers. Mikautadze moet FC Metz in de tweede seizoenshelft aan handhaving in de Ligue 1 helpen, maar dat belooft een lastig karwei te gaan worden. De club had zondag in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen Toulouse meteen goede zaken kunnen doen. Mikautadze behoorde voor het eerst sinds zijn terugkeer tot de wedstrijdselectie en verscheen direct aan de aftrap. Toulouse, waar naast Dallinga ook Stijn Spierings een basisplaats had, opende echter al na twaalf minuten de score. Vincent Sierro schoot raak vanaf elf meter.

FC Metz en Mikautadze moesten dus al vroeg de achtervolging inzetten, maar de mogelijkheden waren schaars voor de thuisploeg. Het werd er niet makkelijker op nadat Christophe Hérelle in minuut 72 met rood het veld moest verlaten. Tóch was FC Metz daarna nog heel dicht bij de gelijkmaker. Na een kopbal van Ismaël Traoré tegen de lat nam Mikautadze ‘m heerlijk op de pantoffel, maar doelman Guillaume Restes voorkwam de 1-1. Helaas voor FC Metz, dat de degradatieplaatsen nu wel heel dichtbij ziet komen. De ploeg van Mikautadze vindt zich op dit moment terug op de vijftiende plaats, maar heeft evenveel punten als nummer zestien Lyon. De voorsprong op Clermont is slechts twee punten.