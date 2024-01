Ajax incasseert na komst Henderson flinke tegenslag op de transfermarkt

Ajax is er nog niet in geslaagd om los te weken bij Borussia Dortmund. BILD bracht maandag naar buiten dat de Duitse club het bod van de Amsterdammers op de jonge spits te laag vond en journalist Tim van Duijn schrijft maandagavond dat de aanbieding van Ajax inderdaad naar de prullenbak is verwezen.

Onlangs werd duidelijk dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie een bod van één miljoen euro zou hebben uitgebracht op Rijkhoff. Ajax zou de spits graag toevoegen aan de selectie, want voor de achttienjarige speler is er perspectief om onder meer bij Jong Ajax speelminuten te gaan maken. Daar beschikt Ajax door onder meer het vertrek van Max de Waal en Lorenzo Lucca namelijk niet over een echte nummer negen. Daarnaast is Rijkhoff een jonge speler die aan kan sluiten bij Ajax 1, al is het plan wat de Amsterdammers met de in Purmerend geboren voetballer hebben nog niet duidelijk.

Volgens Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn is het eerste bod van Ajax in ieder geval afgewezen door Borussia Dortmund, waar Ajax dieper in de buidel moet tasten. BILD weet dat de transfersom die Ajax wilde betalen lager lag dan in Nederland werd gesuggereerd. Het Duitse medium schreef maandagmiddag dat Ajax minder dan één miljoen op tafel had gelegd voor de spits, die de jeugdopleiding van de Amsterdammers in 2021 inruilde voor de opleiding van Borussia Dortmund.

