Teleurstellend Ajax komt in minuut 90 nog heel goed weg tegen Hannover 96

Ajax heeft het trainingskamp in Spanje afgesloten met een 2-1 zege op Hannover 96. Waar de Amsterdammers goed aan de wedstrijd begonnen, vielen zij na rust terug naar een bedenkelijk niveau.

In het Antonio Gallardo Stadium stond zondag voor de tweede dag op rij een oefenwedstrijd tussen Ajax en Hannover op het programma. Waar zaterdag de reserves van de clubs tegen elkaar in actie kwamen, traden de Amsterdammers zondag met de beoogde basiself aan.

Artikel gaat verder onder video

Na een weifelende start nam Ajax het heft snel in handen. Het eerste gevaar kwam van Kenneth Taylor, die na een fraaie Amsterdamse aanval de lat raakte. Even later was het wel raak via Brian Brobbey, die een voorzet van Borna Sosa tegen de touwen kopte. Twee minuten later verdubbelde Steven Bergwijn in de counter de marge tegen de nummer acht van de 2. Bundesliga.

Het lukte Ajax niet om de 2-0 voorsprong tot de rust vast te houden. Een fout van Devyne Rensch leidde de aansluitingstreffer van de Duitse tegenstander in. Waar Ajax voor rust een sterke fase kende, speelde de ploeg van trainer John van 't Schip in de tweede helft weinig klaar. Vlak voor tijd kreeg Ajax bijna het deksel op de neus; een redding van Diant Ramaj en adequaat ingrijpen van Sosa voorkwamen de 2-2.

De selectie van Ajax keert na de wedstrijd tegen Hannover spoedig terug naar Amsterdam, waar de voorbereiding op de tweede seizoenshelft verdergaat. Ajax hervat de Eredivisie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.