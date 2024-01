Mikautadze razend populair in Frankrijk: FC Metz en Ligue 1 komen met grootse woorden

FC Metz is maar wat blij dat het de komende maanden weer de beschikking heeft over . De huidige nummer veertien van de Ligue 1 zwaaide de Georgische aanvaller afgelopen zomer nog uit, maar na een zeer teleurstellende eerste seizoenshelft bij Ajax is hij terug op het ‘oude nest’. FC Metz spreekt van ‘de koning’ die is teruggekeerd en ook het socialmediateam van de Ligue 1 steekt z’n blijdschap niet onder stoelen of banken.

83 minuten nadat Ajax via de officiële kanalen bekendmaakte dat Mikautadze het seizoen op huurbasis zal afmaken bij FC Metz, kondigde ook de Franse club de komst van de aanvaller aan. Dat deed het met een eigenaardige video, waarin de Georgiër in eerste instantie met capuchon over zijn hoofd over straat loopt, om op Place du Roi George herkenbaar in beeld te komen. Roi is Frans voor koning en met die bijnaam wordt de rentree van Mikautadze ook aangekondigd op de officiële site van FC Metz. ‘De koning is terug!’, valt er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Het is natuurlijk niet zomaar dat FC Metz zó blij is met de hereniging met de aanvaller. Mikautadze was in het afgelopen seizoen nog 23 keer trefzeker in de Ligue 2, waarmee hij een aanzienlijk aandeel had in de promotie van FC Metz naar het hoogste niveau. Ook in de eerste drie competitieduels in de Ligue 1 in de huidige jaargang was hij goed op dreef. Na zijn assist in de eerste competitiewedstrijd was het in de twee daaropvolgende twee duels telkens raak. Mikautadze slaagde er weliswaar niet in om die goede start bij Ajax een passend vervolg te geven, maar daarover rept FC Metz geen woord. “Mikautadze, zes keer ingezet in de Amsterdamse kleuren (in de Eredivisie, red.), keert uitgeleend terug naar Moselle, waar hij nu rugnummer 10 zal dragen. Tot grote vreugde van FC Metz en zijn supporters”, leest het.

Niet alleen de huidige nummer veertien van de Ligue 1 spreekt over ‘de terugkeer van de koning’. Ook het socialmediateam van de competitie is maar wat blij met de rentree van de Georgiër. Hijzelf kan ook niet wachten om weer aan de slag te gaan. “Ik ben erg blij om hier terug te komen. Toen ik naar Ajax vertrok, kreeg ik veel berichten en de afgelopen dagen heb ik er nog veel meer ontvangen. Ik wil iedereen bedanken, want al deze liefde betekent veel voor mij. Ik ben erg blij om de kleuren van Metz weer te kunnen dragen en ik kan niet wachten om weer met dit shirt het veld op te gaan, voor onze supporters”, vertelt Mikautadze op de clubsite.