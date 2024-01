Ajax neemt duidelijk standpunt in over eventueel vertrek van Steven Bergwijn

Ajax wil aanvoerder liever niet in januari verkopen, zo heeft Voetbal International-journalist Lentin Goodijk begrepen van hoofdscout Kelvin de Lang van de Amsterdamse club. Er zou wat voorzichtige interesse voor Bergwijn zijn, maar de Amsterdammers lijken niet direct mee te willen werken aan een vertrek.

In een update van Voetbal International geeft Goodijk aan de hoofdscout van de Amsterdammers te hebben gesproken over een eventueel vertrek van Bergwijn: "We vroegen Kelvin de Lang ernaar en hij zei: het is onze aanvoerder. Die wil je niet in januari wegdoen", aldus Goodijk. Daardoor lijkt het duidelijk dat Ajax niet happig is om de buitenspeler deze transferwindow van de hand te doen, maar Goodijk denkt dat het aan de andere kant ook interessant kan zijn voor de Amsterdamse club: "Voor Ajax is het vanwege zijn financiële situatie in zekere zin ook aantrekkelijk. Hij heeft een stevig contract en je bent nog een afkoopsom aan het afbetalen."

Fabrizio Romano wist onlangs te melden dat Bergwijn op het lijstje van West Ham United staat, maar de Duitse journalist Florian Plettenberg stelt dat een transfer van de Ajacied naar The Hammers totaal niet aan de orde is. Goodijk geeft aan dat hij ook niets af weet van concrete belangstelling: "Het is rond Bergwijn op dit moment niet echt concreet, als in dat Ajax daar een bod op heeft gekregen. Er is wel al langer interesse voor hem, ook vanuit andere landen. Hij heeft internationaal nog de naam en marktwaarde om naar een andere club te vertrekken", besluit de verslaggever van VI.