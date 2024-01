Ajax ontvangt miljoenen en zwaait miskoop van vijf miljoen per direct uit

vertrekt per direct bij Ajax, zo melden Fabrizio Romano en Mike Verweij maandagavond. De vleugelverdediger wordt op dit moment verhuurd aan FC Porto, maar die overeenkomst wordt acuut beëindigd. Sánchez tekent spoedig een contract bij Cruz Azul.

De Mexicaanse verdediger kwam vorig seizoen voor een transfersom van vijf miljoen over van Club America naar Ajax, maar wist in de Johan Cruijff ArenA niet te overtuigen. De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat ging in de zomer op zoek naar een nieuwe rechtsback - en vond die in Anton Gaaei - waardoor Sanchez Amsterdam al na één seizoen mocht verlaten. Hij vertrok op huurbasis naar FC Porto, maar bij de Portugezen kwam de rechtsachter tot dusver ook maar tot zeven optredens.

De huurovereenkomst met de nummer drie van Portugal wordt daardoor per direct beëindigd en Sanchez ruilt Ajax in voor het Mexicaanse Cruz Azul. Verweij, die schrijft dat alleen FC Porto nog definitief akkoord moet gaan, meldt dat de Amsterdammers een vergelijkbaar bedrag aan Sánchez zullen overhouden als waar het de Mexicaan voor kocht.

Cruz Azul legt volgens Verweij een vast bedrag van drie miljoen op tafel en Ajax kan in de toekomst een kwart miljoen aan bonussen tegemoet zien. Daarnaast is er een doorverkooppercentage opgenomen in de deal, waardoor de Amsterdammers in de toekomst nog geld kunnen ontvangen bij een eventuele transfer van de 26-jarige Mexicaan.