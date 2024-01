Ajax heeft duidelijke prioriteit: ‘Dat kan al een sleutelspeler worden die veel verandert’

Ajax wil de selectie dolgraag versterken en vooral op het middenveld moet er het een en ander gebeuren. De komst van een ervaren middenvelder staat bovenaan het verlanglijstje. Huub Stevens denkt dat zo’n speler al voor veel verandering kan zorgen in het elftal. De voormalig trainer van onder meer PSV en Roda JC is tevens van mening dat de Amsterdammers kritisch moeten kijken naar het hoofdtrainerschap.

Door de vele nieuwelingen die in de laatste weken van de zomerse transferwindow nog naar Amsterdam kwamen, zou je bijna vergeten dat Branco van den Boomen de eerste ‘aankoop’ was van Sven Mislintat. De Duitser haalde de middenvelder transfervrij naar Ajax. Van den Boomen was tijdens de voorbereiding een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, maar verdween na de eerste twee competitiewedstrijden uit het elftal van Maurice Steijn. Na het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van John van ’t Schip keerde Van den Boomen terug in de ploeg. Hij maakte een goede indruk tegen FC Volendam en sc Heerenveen, maar staat inmiddels al bijna twee maanden aan de kant met een knieblessure.

Niet voor niks is nadien de roep om de komst van een nieuwe controleur, het liefst een met de nodige ervaring, steeds luider geworden. De naam van Marten de Roon viel de voorbije maanden geregeld in Amsterdam. De Roon is al jaren een ondergewaardeerde kracht in het Nederlands elftal, draagt dit seizoen de aanvoerdersband bij Atalanta Bergamo en heeft een aflopend contract. Maar bij Ajax heeft men desondanks teveel twijfels over de routinier. De zoektocht naar een ervaren ‘zes’ gaat dus verder. Stevens denkt dat de komst van zo’n speler het elftal ten goede kan komen. “Hoe lang het duurt voor Ajax in Nederland weer gaat domineren, is moeilijk te zeggen. Duidelijk is wel dat daarvoor iets in de selectie moet veranderen”, vertelt hij in het Algemeen Dagblad. “Zoeken ze een ervaren nummer 6? Dat kan al een sleutelspeler worden die veel verandert.”

“Zo moet je de komende transferperiodes kritisch blijven kijken naar wat mogelijk is op de markt en wat vanuit de jeugd doorkomt”, vervolgt Stevens. Volgens de voormalig oefenmeester geldt dat ook voor de positie van trainer. Van ’t Schip staat sinds eind oktober aan het roer, maar Ajax stelt na dit seizoen het liefst een andere naam aan. “Op dit moment is Ajax het meest geholpen met Van ’t Schip. Of dat straks ook zo is, is mede afhankelijk van wat vrijkomt in de markt”, stelt Stevens. “Concurrenten PSV en Feyenoord hebben al een toptrainer.” Dat is volgens Stevens niet de enige voorsprong die PSV en Feyenoord hebben op Ajax. “Ze hebben ook al een sterk team om de selectie heen. Daarin zijn Feyenoord en PSV verder. Kijk naar Bosz en Stewart, die na een paar gesprekken al heel goed samenwerken. Ook bij Ajax kan dat snel in elkaar vallen.”