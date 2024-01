Ajax-speler mist Overmars: ‘Onder hem zou ik al lang duidelijkheid hebben gehad over mijn contract’

beschikt over een aflopend contract bij Ajax, en het is nog maar de vraag of de veertigjarige doelman gaat bijtekenen bij de Amsterdammers. De routinier reageert in een spijkerhard interview tegenover Het Parool geïrriteerd op de houding van de clubleiding van de nummer vijf van de Eredivisie.

“Ik heb nog niets vernomen over mijn sportieve toekomst. Ik weet ook niet wie dat nu bepaalt”, begint Pasveer. “Onder Overmars zou ik al lang duidelijkheid hebben gehad. Maar Ajax heeft heel lang geen technisch directeur gehad”, gaat de doelman, die vervolgens Sven Mislintat naar Amsterdam zag trekken, verder.

“Er kwam vervolgens iemand binnen die Ajax niet kende en de verkeerde keuzes maakte”, sneert Pasveer. “Veel nieuwelingen hebben niet het Champions League-niveau dat Ajax ambieert. En ze snappen de club niet... Ik ben geen Ajacied, maar ik heb me de waarden van de club proberen eigen te maken”, hekelt de keeper.

Pasveer beschikt over een aflopend contract bij Ajax. Dit seizoen kwam de goalie nog niet in actie wegens een meniscusblessure. De kans op speeltijd in de Johan Cruijff ArenA is in het afgelopen halfjaar alleen maar kleiner geworden. Met Diant Ramaj, Geronimo Rulli en Jay Gorter heeft Ajax drie keepers waarmee Pasveer de concurrentiestrijd moet aangaan.