Ajax-supporters vrezen na onheilspellend bericht voor vertrek van toptalent

Ajax-talent heeft zich in de kijker gespeeld van het Spaanse Girona. De koploper van LaLiga zit maandagavond op de tribune bij het duel van Jong Ajax tegen FC Groningen. Misehouy loopt komende zomer uit zijn contract en dat is niet onopgemerkt gebleven in het buitenland.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Tim van Duijn van Voetbal International zit Girona, dat onderdeel van de City Group is, maandagavond te scouten op Sportcomplex De Toekomst. Misehouy is na dit seizoen transfervrij op te pikken en de Spaanse club wil zien hoe de aanvallende middenvelder van Ajax zich staande houdt tegen FC Groningen, dat een serieuze tegenstander is in de Keuken Kampioen Divisie.

Vooralsnog lijkt Misehouy zijn contract bij Ajax niet te verlengen, wat mogelijk te maken heeft met het feit dat de aanvallende middenvelder geen kansen krijgt van trainer John van 't Schip in Ajax 1. Misehouy moet het doen met minuten bij de beloften en laat zich in de Keuken Kampioen Divisie van zijn beste kant zien. De vraag is echter wat het perspectief bij Ajax is voor de achttienjarige voetballer.

Het is in ieder geval geen perspectief waar de geboren Amsterdammer vrolijk van wordt, want anders had de middenvelder zijn contract al opengebroken in Amsterdam. Ajax wil graag verlengen, maar het geduld raakt volgens Van Duijn ook op bij de Amsterdammers. De deadline die Misehouy was gesteld voor het verschaffen van duidelijkheid is inmiddels al een tijd verlopen.

