Ajax toont veerkracht tegen Heracles en legt druk bij AZ

Ajax heeft mede door twee treffers van Brian Brobbey met 2-4 gewonnen bij Heracles Almelo. De thuisclub kwam snel op voorsprong, maar kon die weelde niet lang dragen. Na de 1-3 van Brobbey bracht de net ingevallen Mario Engels de spanning weer terug, maar Kristian Hlynsson voorkwam met zijn treffer een spannende slotfase.

Bij Ajax zat Jordan Henderson nog niet bij de wedstrijdselectie. Ook Steven Bergwijn ontbrak evenals Chuba Akpom en Josip Satulo. De Amsterdammers begonnen niet slecht aan de wedstrijd, maar het oude euvel van slechte verdedigende omschakeling brak de ploeg in de openingsfase weer eens op. Jannes Wieckhoff profiteerde als eerste door Jizz Hornkamp weg te steken. De spits, die nog in de Ajax-jeugd speelde, faalde vervolgens alleen voor Diant Ramaj niet en speelde de bal simpel langs de Ajax-doelman.

Vier minuten later was het alweer gelijk via Brobbey. De spits kreeg voor de rust ook de beste kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar nadat de aanvaller Heracles-keeper Michael Brouwer al voorbij was, bleek de hoek om uit te scoren nét te lastig. De gasten hadden in de eerste helft het meeste balbezit terwijl de thuisclub loerde op de ruimte achter de Amsterdamse defensie. Opvallend was dat veel spelers uitgleden op het vooraf gesproeide kunstgrasveld, waar Ajax het de laatste jaren vaak lastig had.

Bij Heracles was Marko Vejinovic na de rust in de kleedkamer achtergebleven en zijn vervanger Thomas Bruns dwong vanaf de aftrap Ramaj meteen tot een redding. Het was meteen ook het enige gevaar van de thuisclub in deel twee. Ajax trok de teugels weer aan en kwam via treffers van Steven Berghuis en Brobbey kort na elkaar op 1-3. Tussen de Ajax-goals waren Bryan Limbombe en Mario Engels bij Heracles ingevallen. De snelle treffers leken de knock-out te zijn voor Heracles, maar Engels deed meteen wat terug. Zijn inzet werd door het bovenbeen van Jorrel Hato nog net geraakt waardoor Ramaj kansloos was.

Tijdens de door Ajax met 4-1 gewonnen heenwedstrijd scoorde Engels overigens ook al en hij was nu dicht bij een tweede treffer. Ramaj keerde zijn inzet echter bekwaam, zoals de Duitser dat ook deed na een schot van Hornkamp. Ook Brouwer kon zich onderscheiden op inzetten van Carlos Forbs, die speelde op de plaats van Bergwijn, Hlynsson en Taylor. Kansloos was de doelman van Heracles op een geplaatst schot van Hlynsson, die daarmee een spannende slotfase wist te voorkomen.

Ajax achterhaalt nu AZ in punten op de ranglijst en staat nu op drie punten van FC Twente dat morgen op bezoek gaat bij Feyenoord. Heracles blijft vijftiende in de Eredivisie het zal RKC wel een puntje dichterbij komen en Almere City FC niet verder uitlopen.