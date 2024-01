'Van 't Schip hakt zo goed als zeker knoop door over meespelen Henderson tegen Heracles'

Hoewel na het afgelopen weekeinde zijn werkvergunning in ontvangst mocht nemen en van de week zijn entree maakte op het trainingsveld van Ajax, lijkt hij zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo nog niet zijn eerste minuten te gaan maken. John van ’t Schip sprak vrijdag al zijn twijfels of de Engelsman wel wedstrijdfit genoeg is. De oefenmeester neigt naar een debuut in de topper tegen PSV op 3 februari.

Ajax maakte op donderdag 18 januari de komst van Henderson wereldkundig. De middenvelder had een paar maanden eerder nog de overstap gemaakt van Liverpool naar Al-Ettifaq, maar had het na een halfjaar alweer gezien in Saudi-Arabië. De Amsterdamse achterban hoopte in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk al een glimp te kunnen opvangen van de voormalig Liverpool-aanvoerder, maar hij had een paar dagen na zijn komst zijn werkvergunning nog niet binnen. Van ’t Schip sprak vorige week vrijdag tijdens de perspresentatie van Henderson de hoop uit dat de zaken snel geregeld zouden zijn en inderdaad: na het afgelopen weekeinde had de Engelsman de benodigde papieren binnen.

Daardoor kon hij aansluiten op de groepstraining en lonkte een basisplaats tegen Heracles, maar daarvoor lijkt het duel in Almelo sowieso nog te vroeg te komen. “Jordan heeft vlak voor de jaarwisseling zijn laatste volledige wedstrijd gespeeld in Saudi-Arabië. Daarna hadden ze een break en is-ie een tijdje in Engeland geweest”, vertelde Van ’t Schip daags voor het treffen met Heracles op de clubsite. “Hij is nu dus een maand zonder wedstrijdritme, plus het feit dat hij een tijdje niet in groepsverband had getraind. We moeten bekijken in hoeverre hij een gedeelte kan spelen of helemaal niet. Dat is iets wat we nog gaan beslissen.”

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf heeft Van ’t Schip inmiddels ‘zo goed als zeker’ de knoop doorgehakt en besloten om Henderson te gaan sparen. “Hoewel de medische staf verheugd is door de fitheid van Henderson, is de Engelse middenvelder nog niet topfit. Daardoor neigt Van ’t Schip ernaar hem niet bloot te stellen aan het kunstgras in Almelo en hem een week later tegen PSV te laten debuteren”, schrijft Verweij zaterdagmorgen. Volgens de clubwatcher behoort een onderling oefenduel in de aanloop naar de ontmoeting met PSV tot de mogelijkheden. Op die manier zou Henderson toch wat minuten kunnen maken, voordat het ‘echte’ werk gaat beginnen.

Van ’t Schip erg blij met Henderson

De Engelsman heeft tijdens zijn eerste trainingsweek in elk geval een goede indruk achtergelaten. “Ik denk dat het voor de groep heel mooi en belangrijk is dat we zo’n speler hebben kunnen binnenhalen”, klinkt het namens Van ’t Schip. “We hebben de afgelopen maanden vaker besproken dat de balans een beetje scheef is, onder meer met de leeftijden. Dat is nu nog steeds zo, maar met het binnenhalen van Jordan voel je gelijk dat we er iemand bij hebben die ons een stapje verder kan helpen in de kleedkamer en op het veld. Natuurlijk moet alles in de praktijk nog gaan blijken, maar zijn CV zegt natuurlijk alles.”