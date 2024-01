'Hato niet alleen op Arsenal-lijstje: ook deze topclub houdt oogje in het zeil'

is dit seizoen een van de en misschien wel het enige lichtpuntje bij Ajax. De prestaties van de verdediger blijven niet onopgemerkt. Naast Arsenal houdt ook Chelsea de ontwikkelingen rond Hato in de gaten. The Blues zien in de Oranje-international een optie om de defensie te versterken.

Het gaat heel hard met Hato. De linkspoot maakte begin vorig kalenderjaar zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en was in de laatste weken van het voorbije seizoen al niet meer uit de basis weg te denken. Toenmalig trainer John Heitinga was een groot fan van Hato en ook onder Maurice Steijn was hij onomstreden. Dat is er na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip niet minder op geworden. Integendeel zelfs. Onder Van ’t Schip droeg Hato al twee keer de aanvoerdersband. In de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de Europa League zelfs vanaf het begin.

In de tussentijd debuteerde Hato ook nog in het Nederlands elftal, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar deed hij een helft mee. De ontwikkeling van de verdediger blijft niet onopgemerkt. Volgens The Telegraph overweegt Arsenal om hem over te nemen van Ajax. Arsenal-trainer Mikel Arteta wil zijn defensieve opties graag vergroten en Hato past vanwege zijn veelzijdigheid in de profielschets van de Spanjaard. Naast Arsenal heeft dus ook Chelsea de Nederlander op de korrel. Dat meldt Rudy Galetti donderdagavond althans. De transferjournalist schrijft dat The Blues Hato in de gaten houden als ‘een van de opties om de verdediging te versterken’.

Hato is bij Ajax in het bezit van een contract tot medio 2025. De Amsterdammers hopen hun toptalent vanzelfsprekend langer binnenboord te houden. Hato blaast op 7 maart achttien kaarsjes uit. Hij speelde tot op heden veertig wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en maakte in de thuiswedstrijd tegen Vitesse op 25 november zijn eerste doelpunt.