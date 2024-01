Johan Inan doet wenkbrauwen fronsen met opmerking over Lang: 'Klinkt heel raar wat ik zeg, maar...'

staat weer eens in het middelpunt van de belangstelling. Hij kon als invaller weliswaar niet voorkomen dat PSV woensdagavond in de achtste finale van de KNVB Beker z’n meerdere moest erkennen in Feyenoord, maar wist zowel tijdens als na de wedstrijd toch alle aandacht op zich gericht te krijgen. Lang sprak op Instagram zijn ongenoegen uit over de arbitrage en provoceerde de club uit Rotterdam. Johan Inan spreekt desondanks van een ‘volwassenere’ speler.

Lang schreeuwde woensdagavond in de tweede helft van het bekertreffen tussen Feyenoord en PSV om een strafschop na een vermeende overtreding van Mats Wieffer. Scheidsrechter Dennis Higler wilde echter van niks weten en ook de VAR zag geen reden om in te grijpen. Lang maakte zich woest en ontving daarvoor een gele kaart. Het lukte de aanvaller na afloop niet om zijn frustraties in bedwang te houden en liet die onder meer blijken met een aantal posts op Instagram. Lang maakte zich wederom niet geliefd, maar Inan breekt desondanks een lans voor hem in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

“Wat betreft Noa Lang, die heeft dan meteen een reactie geplaatst op Instagram, dat was minuten na de wedstrijd geloof ik”, begint Inan. “Maar ik vond als je zag hoe dat verliep, dat moment daarna ook met de provocaties en dat soort dingen. Dan klinkt het heel raar wat ik zeg, maar ik had het gevoel dat ik een volwassenere Noa Lang zag. De Noa Lang van vijf jaar geleden had nog even een rode kaart gepakt en zich op Instagram nog verder laten gaan. Dat klinkt heel raar, want we hebben gezien hoe hij stond te gebaren. Hij kreeg nog geel, maar dat vind ik ook een tikkeltje overdreven. Bij zo’n moment hoor je het als scheidsrechter ook een beetje aan te voelen en hoef je volgens mij niet meteen geel te trekken.”

Inan is van mening dat Lang zich ‘redelijk gedeisd’ hield, ondanks het gegeven dat hij in de blessuretijd nog betrokken was bij een opstootje en ‘nota bene’ door zijn vriend Quinten Timber tegen de grasmat werd gewerkt. “Hij vloog niet meteen tegen de spelers aan. Hij was wat beheerster dan vroeger had ik het gevoel”, aldus Inan, die er vervolgens door presentator Etienne Verhoeff op wordt gewezen dat de PSV-aanvaller zijn middelvinger opstak naar het Feyenoord-publiek voordat hij de catacomben betrad. “Dat heb ik niet gezien. Dan neem ik mijn hele verhaal terug”, grapt Inan. “Het blijft natuurlijk een boefje, dus dat houd je een beetje. Hij had al geel en dan zag je daarna aan de zijkant meerdere spelers die hem een beetje opfokten. Ik dacht dat hij zijn tweede gele kaart zou pakken, maar hij liet zich daartoe niet verleiden en ging er best stoïcijns mee om. Dat vond ik wel goed om te zien bij Lang.”

De zomeraanwinst - PSV betaalde 12,5 miljoen euro aan Club Brugge - maakte tegen Feyenoord voor de vierde wedstrijd op rij als invaller zijn opwachting. Lang sukkelde in de eerste seizoenshelft met een hamstringblessure waardoor hij meerdere wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. Hij kwam tot op heden achttien keer in actie voor PSV. De teller staat op vijf doelpunten en één assist. In augustus bezorgde Lang zijn nieuwe werkgever nog hoogstpersoonlijk de Johan Cruijff Schaal door in De Kuip de winnende te maken tegen Feyenoord (0-1). Woensdagavond was er dus geen heldenrol voor hem weggelegd.