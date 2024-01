Ajax nog niet klaar na Henderson: Inan verklapt Amsterdamse transferplannen

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad verwacht dat de Amsterdammers zich na de komst van gaan oriënteren op het binnenhalen van nóg meer routiniers. Volgens de verslaggever hoopt de huidige nummer vijf van de Eredivisie komende zomer nog één of misschien wel twee ervaren spelers naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Zij moeten er dan samen met Henderson voor gaan zorgen dat de ‘wederopstanding’ van de Nederlands recordkampioen écht gestalte gaat krijgen.

Het was een publiek geheim dat Ajax zich deze maand hoopte te versterken met een controlerende middenvelder die naast kwaliteit ook veel ervaring met zich meebrengt. De naam van Marten de Roon passeerde regelmatig de revue, maar de Amsterdammers kwamen in hun zoektocht naar zo’n type speler uiteindelijk uit bij Henderson. De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer nog voor Al-Ettifaq, maar hield het na een paar maanden alweer voor gezien in Saudi-Arabië. De voormalig aanvoerder van Liverpool zette donderdag zijn handtekening onder een contract in Amsterdam.

Met Henderson, die in 2019 nog de Champions League won als speler van The Reds, voegt Ajax naast kwaliteit ook een flinke portie ervaring toe aan de spelersgroep, iets wat het elftal van trainer John van ’t Schip goed kan gebruiken. Maar Henderson kan het natuurlijk niet in zijn eentje. De nummer drie van het vorige seizoen in Nederland hoopt komende zomer nóg meer ervaring aan de selectie toe te voegen. “Zo moet je het wel zien”, reageert Inan in de Voetbalpodcast van het AD op de vraag of het binnenhalen van Henderson het startsein is voor het herstel van Ajax. “Bij Ajax hebben ze op basis van afgelopen seizoen, maar zeker ook de eerste seizoenshelft geconcludeerd dat de selectie en het elftal gebukt gaan onder een gebrek aan leiderschap.”

Die conclusie trokken de Amsterdammers ook na het seizoen 2017/18. Ze verbaasden toen in de daaropvolgende zomer vriend en vijand door naast Daley Blind ook Dusan Tadic terug naar Nederland te halen. De komst van Blind en Tadic pakte geweldig uit. “Ajax heeft natuurlijk in 2018 met Blind en Tadic, die nog niet op hun retour waren en werden binnengehaald als de nieuwe leiders, meegemaakt hoe dat effect had op de kleedkamer, de animo in de gym waar het nu veel over gaat en het allerbelangrijkste: de prestaties op het veld”, vertelt Inan. “Veel jonge spelers trokken zich aan die twee op. Bij Ajax zijn ze nu van mening dat ze daar weer naartoe moeten. Ze moeten de ploeg sturing en houvast geven en dat doen ze door routiniers aan te trekken.”

Henderson is binnen en het lijkt deze maand ook bij hem te blijven. De Engelsman moet Ajax helpen de tweede seizoenshelft zo goed mogelijk door te komen, waarna in de zomer verder gebouwd kan worden aan het ‘nieuwe’ Ajax. “Dat is niet dusdanig dat ze deze winter er al meerdere kunnen aantrekken, maar het is ze met Henderson gelukt en ik verwacht, dat is ook wat ik hoor, dat er in de zomer misschien nog wel een of twee bij gaan komen die er samen voor moeten zorgen dat deze club weer in de lift komt en de wederopstanding echt gestalte gaat krijgen”, aldus Inan.