Ajax-transfer Henderson krijgt opmerkelijke benaming: 'In die zin is het wel spectaculair, maar...'

Ajax heeft weliswaar groots onthaald en hij werd vrijdagmiddag in een volle perszaal in de Johan Cruijff ArenA gepresenteerd aan de Nederlandse media, maar niet iedereen is van mening dat het een ‘spectaculaire’ transfer is. Zo plaatst Anco Jansen vraagtekens bij de voetballende kwaliteiten van Henderson. In die zin vindt de oud-speler van onder meer FC Emmen en NAC Breda de entree van de voormalig Liverpool-aanvoerder niet spectaculair en meer de 'transfer van de tekortkomingen' van het huidige Ajax.

“Nou, het is wel spectaculair als je de carrière van Henderson bekijkt. Maar ik vind het nou ook weer niet zo spectaculair in de zin van… Hij komt wel uit Saudi-Arabië”, zegt Jansen in het programma Voetbalpraat op ESPN over de transfer van Henderson naar Ajax. De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer nog voor Al-Ettifaq. Bij die club kwam Henderson weliswaar onder Liverpool-legende en landgenoot Steven Gerrard te spelen, maar hij hield het desondanks na een paar maanden alweer voor gezien in Saudi-Arabië. De middenvelder wilde dolgraag terugkeren naar Europa en had over interesse niks te klagen, maar tekende afgelopen donderdag dus een contract in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

De Ajax-aanhang heeft hoge verwachtingen van de voormalig Liverpool-aanvoerder, maar Jansen moet het eerst nog zien. “Is het zo’n grote speler in kwaliteit? Nee, dat vind ik niet. In die zin vind ik het dus wel meevallen”, zegt de huidige analist van ESPN. Het was een publiek geheim dat Ajax zich deze maand wilde versterken met een middenvelder, die naast veel kwaliteit ook veel ervaring met zich meebrengt. De Amsterdammers verbaasden desondanks vriend en vijand door zich te melden bij Henderson en hem uiteindelijk ook naar Nederland te halen. “Het is wel opvallend dat Ajax op dit moment zo’n speler nog kan aantrekken”, stelt Jansen.

De eerste seizoenshelft en zeker ook het eerste duel na de winterstop met Go Ahead Eagles toonden aan dat Ajax versterking op het middenveld heel goed kan gebruiken. “Ik vind het een beetje de transfer van de tekortkomingen. De tekortkomingen van het huidige Ajax zijn eigenlijk de kwaliteiten van Henderson, dus wat dat betreft kan het heel goed gaan passen”, aldus Jansen, die erg benieuwd is naar de positie waar de Engelsman komt te spelen. “We kennen hem eigenlijk alleen als acht. Ik denk wel dat zo’n speler heel belangrijk is voor Ajax. Hij denkt ook aan het spel zonder bal. Ajax heeft eigenlijk spelers die allemaal heel goed zijn aan de bal, maar dit jaar is het wel duidelijk geworden dat het zonder bal gewoon dramatisch is.”

Leiderschap is een woord dat veel veelvuldig in de mond wordt genomen als het gaat over de rol die Henderson bij Ajax moet gaan bekleden. Jansen is van mening dat de kersverse aanwinst daarin heel belangrijk kan gaan worden voor het elftal van trainer John van ’t Schip. “Ik denk wel dat hij daar een hele grote rol in kan spelen, helemaal als hij op zes speelt. Hij is wel gewoon een jongen die een team bij elkaar kan houden. Hij gaat energie brengen, heel veel coachen. Hij heeft ook echt een voetbalmind die gericht is op het elftal. Ik denk dat de jonge groep die Ajax heeft erg gebaat kan zijn bij zijn ervaring.”