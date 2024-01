André Onana staat door opvallend akkoord voor twee wedstrijden in twee dagen

Een meevaller voor Erik ten Hag. De oefenmeester van Manchester United heeft in de topper, op 14 januari, tegen Tottenham Hotspur tóch de beschikking over . De doelman mag van Kameroen later aansluiten bij de selectie voor de Afrika Cup. Opvallend is dat De Ontembare Leeuwen op 15 januari hun eerste groepswedstrijd spelen.

Een overleg tussen Manchester United en de voetbalbond van Kameroen bracht goed nieuws voor Ten Hag. De trainer heeft ‘gewoon’ de beschikking over de eerste keeper van The Red Devils. Normaliter zou Onana al aanwezig zijn bij de selectie van Kameroen, aangezien zijn land op 15 januari de eerste groepswedstrijd speelt tegen Guinee.

Volgens The Athletic mag Onana van Kameroen later aansluiten. Dit heeft te maken met de gedachteverandering van de ex-Ajacied. Vorige jaar besloot Onana om een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten, maar daar kwam de doelman op terug. Hij wilde zijn land graag helpen, waardoor hij weer inzetbaar is voor de Afrika Cup.

De kans is aannemelijk dat Onana hierdoor twee wedstrijden in een tijdsbestek van twee dagen gaat keepen. De doelman is bij Kameroen ongetwijfeld de eerste keus onder de lat. De selectie beschikt over Devis Epassy, die al lange tijd geen wedstrijden meer keepte voor zijn club Abha, en de jonge Simon Ngapandouetnbu, die nog nooit een professionele wedstrijd speelde.