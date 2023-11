Erik ten Hag krijgt dramatisch nieuws vanuit Japoma Stadium te verwerken

Erik ten Hag moet het bij Manchester United de komende periode mogelijk zonder doen. De doelman viel dit weekend geblesseerd uit tijdens een interland tussen Kameroen en Mauritius en heeft daardoor het trainingskamp van de nationale ploeg verlaten.

Komende dinsdag zou er voor de oud-keeper van Ajax met Kameroen nog een interland tegen Libië op de rol staan, maar daar zal de doelman niet bij zijn. Hij heeft de nationale ploeg van Kameroen verlaten en zal zich weer melden bij Manchester United. Hoe erg de blessure van Onana is, is niet bekend. De voetbalbond van Kameroen heeft geen verdere details gedeeld over waar Onana precies last van heeft.

Vermoedelijk ging het op een spier in zijn bovenbeen, want daar greep de doelman naar in het gewonnen duel tegen Mauritius (3-0). In Afrika gaat men niet uit van een zware blessure voor Onana en heeft men de verwachting dat de doelman in staat moet kunnen zijn om komend weekend weer onder de lat te staan bij Manchester United. Verder onderzoek bij The Red Devils zal dat moeten uitwijzen.