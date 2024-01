Lastige periode voor Van Bommel: 'We kunnen niet het risico lopen dat er een foto van hem wordt gemaakt'

Marc Overmars is voorlopig niet van de partij bij Antwerp FC. De technisch directeur van de regerend kampioen van België kreeg vorige week te horen dat zijn schorsing wordt overgenomen door de FIFA, wat betekent dat hij een jaar lang geen werkzaamheden in het voetbal mag verrichten. Hoewel er nog veel onduidelijk is en Overmars en zijn entourage wachten op reactie vanuit de Wereldvoetbalbond, heeft Antwerp FC besloten om Overmars in ieder geval voorlopig buiten de deuren te houden. Dat vertelde Mark van Bommel dinsdagmiddag.

Het was Overmars die medio 2022 Van Bommel aanstelde als nieuwe hoofdtrainer van Antwerp FC. De voormalig voetballer van onder meer PSV, FC Barcelona en Bayern München beleefde een eerste seizoen om nooit meer te vergeten. Van Bommel loodste Antwerp FC naar de landstitel, bekerwinst én het hoofdtoernooi van de Champions League. Dit seizoen loopt het binnen de lijnen echter allemaal wat minder en is het ook daarbuiten onrustig. Met de mogelijke wereldwijde schorsing voor Overmars als meest recente klap.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona kreeg een schorsing van één jaar aan zijn broek gehangen vanwege grensoverschrijdend gedrag gedurende zijn periode als directeur in Amsterdam. Die schorsing leek zich voor Overmars in eerste instantie te beperken tot binnen de Nederlandse grenzen, maar is toch overgenomen door de FIFA. “Marc is geschorst, alleen weten we absoluut niet wat het inhoudt en daar zijn we op aan het wachten”, wordt Van Bommel geciteerd door Het Laatste Nieuws. Dat medium schreef maandag nog dat Overmars en zijn entourage nog wachten op een onderbouwing van de FIFA.

“Meer kan ik er dus niet over zeggen. Ik neem aan dat de FIFA zo snel mogelijk met een precieze straf komt”, vervolgt Van Bommel. “Tot die tijd hebben we gezegd ‘rustig aan’. We kunnen het risico niet lopen dat Marc hier rondloopt en dat er een foto van hem gemaakt wordt. Dat willen we voor zijn. We willen gewoon zo snel mogelijk en antwoord.” Voor Van Bommel maakt de afwezigheid van Overmars het er niet makkelijker op. Zeker niet in deze transfermaand. “Als trainer is het wel raar dat de technisch directeur er niet op dagelijkse basis is. Marc volgt normaal alle trainingen, daardoor kan hij zich een goed beeld scheppen. De contracten voor ingaande en uitgaande transfers, dat gaat allemaal via Marc. Het ligt niet helemaal stil, want we hebben natuurlijk nog Sven Jacques, maar makkelijk is het allemaal niet.”

Van Bommel moet Antwerp FC in de tussentijd voorbereiden op de start van de tweede seizoenshelft. Woensdagavond staat de eerste wedstrijd van 2024 op het programma, de kwartfinale van de beker tegen OH Leuven. De Antwerpenaren hervatten de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Charleroi. Ze staan momenteel op een teleurstellende zesde plaats, die aan het einde van de reguliere competitie wel recht geeft op deelname aan de kampioenschapsronde.