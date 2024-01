Arbitrage eist hoofdrol op in uiterst vermakelijk spektakelstuk in Deventer

Een spektakelstuk tussen Go Ahead Eagles en NEC is zondagmiddag in een gelijkspel geëindigd (2-2). De twee subtoppers hielden elkaar in een uiterst vermakelijk duel, waarin er ook een hoofdrol was weggelegd voor de arbitrage, goed in evenwicht. NEC zal mogelijk het meest balen, want de ploeg van Rogier Meijer gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen in De Adelaarshorst.



De wedstrijd begon relatief rustig, met weinig kansen. Het was aftasten voor beide ploegen, al had N.E.C. net wat meer de overhand. Dit bleek in de twaalfde minuut al helemaal, toen Go Ahead Eagles een grote fout maakte achterin. Sontje Hansen probeerde de bal van dichtbij binnen te werken, maar de defensie van de Eagles was in staat de bal van de lijn te halen, nadat doelman Jeffrey de Lange er ook niet goed uitzag.

Na dit moment kwam de wedstrijd wat meer los. Er waren niet veel kansen, maar het spel was vermakelijk en ging heen en weer. Ook kwam het spel wat meer op scherp te staan, met meer overtredingen. De scheids hield opvallend genoeg lang de kaarten op zak, zoals bij de overtreding van Koki Ogawa op Evert Linthorst. De middenvelder van Go Ahead raakte hierbij geblesseerd en moest het veld verlaten. Later moest Ingmar Oostrom toch ingrijpen en deelde hij kaarten uit, dit bleef een thema gedurende de wedstrijd.

In de blessuretijd werd het thuispubliek blij gemaakt met een dode mus, toen Victor Edvardsen een buitenspeldoelpunt maakte. Willum Willumsson stond voorbij de laatste verdediger in een moment voorafgaand aan de goal. De arme Deventenaren werden nogmaals teleurgesteld toen Oostrom naar de stip wees. Enric Llansana maakte een overtreding op Kodai Sano in het strafschopgebied. Magnus Mattsson, de man in vorm bij N.E.C., schoot zonder problemen raak en tekende voor de 0-1 ruststand.

In het eerste kwartier na de rust trok de scheidsrechter wederom een hoofdrol naar zich toe. Duidelijke overtredingen werden niet gezien. Hij floot onregelmatig, wat leidde tot fluitconcerten en protest vanuit de bank. Aan beide zijden van de spelerstunnel werden gele kaarten uitgedeeld. Twee assistenten kregen de kaart vanwege zeuren tegen de vierde man.

In de zeventigste minuut viel debutant Tjaronn Chery in, De oud-speler van onder andere FC Groningen kwam via Engeland, China, Turkije en Israël weer terug op de Nederlandse velden. Zijn terugkeer begon in elk geval niet optimaal. Niet lang na zijn invalbeurt moest de Surinaamse international zijn meerdere erkennen in Bas Kuipers, die hun onderlinge kopduel won om gelijk te maken. Bobby Adekanye gaf een mooie, lange voorzet, die de 1-1 inleidde.

Toch wist Chery zijn fout goed te maken. Nadat hij in de 83e minuut weg sprintte bij de verdediging van Go Ahead en kon hij ijzig koel de bal langs Jeffrey de Lange schuiven. De debutant scoorde op aangeven van Kodai Sano.

Enkele minuten later kwam Go Ahead Eagles weer terug in de wedstrijd. Dirk Proper haalde volgens de scheidsrechter invaller Jakob Breum onderuit, al zag het contact er licht uit. Ook Victor Edvardsen schoot zijn penalty feilloos binnen.

De 2-2 eindstand betekent dat de ploegen op dezelfde afstand blijven staan in de competitie: één punt. De ploeg uit Deventer blijft de nummer zes en de ploeg uit Nijmegen de nummer zeven. Volgend weekend speelt Go Ahead Eagles uit bij Vitesse en moet N.E.C. thuis tegen Heracles Almelo.