Arne Slot kritisch op miljoenenaankoop Feyenoord: 'Moet zich op deze vijf punten verbeteren'

Arne Slot toont zich kritisch op het spel van de afgelopen zomer voor miljoenen overgekomen buitenspeler . Waar velen hoge verwachtingen hadden bij de Kroatische aanwinst, die overkwam van Dinamo Zagreb, is de achttienvoudig international er in De Kuip nog niet in geslaagd een vaste basisplaats te veroveren.

In dat opzicht was de hervatting van de Eredivisie, afgelopen zondag tegen NEC (2-2), wellicht tekenend. Slot kon vanwege interlandverplichtingen geen beroep doen op zowel Alireza Jahanbakhsh als Yankuba Minteh, maar koos tegen de Nijmegenaren voor Javairô Dilrosun en Igor Paixão op de vleugels. Beiden gingen in de tweede helft naar de kant, maar Slot koos ervoor om Ivanusec eerst op de bank te houden en bracht Leo Sauer en Ondrej Lingr voor het duo in het veld. Tien minuten voor tijd mocht Ivanusec, als vervanger van linksback Quilindschy Hartman, alsnog zijn opwachting maken. In de resterende minuten kon hij echter ook niet voorkomen dat de Rotterdammers direct tegen puntverlies aanliepen in het eerste duel na de winterstop.

In de eerste seizoenshelft deed Slot 22 keer een beroep op Ivanusec, voor wie de club een bedrag van bijna 8 miljoen euro overmaakte. Daarin scoorde hij één keer (in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen sc Heerenveen) en leverde hij twee assists, waaronder eentje in zijn debuutwedstrijd tegen FC Utrecht. "Hij begon geweldig, maar ook dat moet je in het juiste perspectief plaatsen", wordt Slot geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Hij speelde goed tegen FC Utrecht, een wedstrijd die wij met 1-5 wonnen. Hij speelde goed tegen Heerenveen, een wedstrijd die wij met 6-1 wonnen. Dat heeft een beetje een vertekend beeld opgeleverd. Mensen dachten toen: ‘dat gaat makkelijk’. Maar dat ging voor iedereen toen heel makkelijk", vervolgt de oefenmeester.

Vijf verbeterpunten

In de wedstrijden tegen 'gelijkwaardigere' tegenstanders, zoals Slot het omschrijft, werd echter duidelijk dat Ivanusec 'nog even tijd nodig heeft' om alsnog uit te groeien tot 'een heel belangrijke speler voor Feyenoord'. "Hebben we daar vertrouwen in? Ja, dat hebben we", houdt de trainer hoop. Toch moet er nog wel het een en ander verbeteren aan het spel van de Kroaat voordat het zover is. Slot noemt vijf onderdelen waarop de buitenspeler nog stappen moet zetten: "Het spel zonder bal, het druk zetten, de manier van aanlopen, het arriveren in de duels en dus niet op een paar meter blijven staan en de dynamiek in zijn spel als wij de bal wél hebben."