Arne Slot noemt twee aankopen van Ajax die hij steeds beter vindt spelen

Arne Slot heeft in gesprek met Andy van der Meijde zijn licht laten schijnen over de selectie van Ajax. De Amsterdammers hebben volgens de trainer van Feyenoord betere spelers dan wordt verondersteld. en worden door Slot genoemd als zomeraankopen die het steeds beter gaat doen.

Feyenoord won dit seizoen met 0-4 bij Ajax. "Of ik had verwacht dat het zo makkelijk zou gaan tegen Ajax? Nee, dat had ik niet verwacht. Maar als je het eerste kwartier terugkijkt, ging het ook niet zo makkelijk. Toen wij één keer scoorden, klapte Ajax mentaal in elkaar. In die fase was Ajax mentaal niet heel sterk", blikt Slot terug in het YouTube-programma Bij Andy in de Auto.

"Ik denk overigens dat Ajax veel betere spelers heeft dan iedereen roept", gaat Slot verder. "Dat zie je ook bij een enkeling terug sinds de nieuwe trainer er is. Dan zie je toch een aantal jongens waar mensen volgens mij wat positiever over worden. Of ik als Feyenoord-trainer daar voorbeelden van moet gaan geven, weet ik niet. Brobbey? Die hebben ze niet aangekocht. Van de aankopen denk ik dat er een aantal beter is gaan spelen. Zoals Akpom? Ja, onder meer. Ik denk ook dat Sutalo er iets beter uitziet. Dan ga ik toch weer namen noemen..."

Slot gelooft dat het team het individu goed maakt. "Dat probeer ik ook aan onze jongens over te brengen. Je hebt ook een trainer nodig die wat langer met die gasten aan de slag is. Maurice (Steijn, red.) heeft natuurlijk maar heel kort de tijd gehad. John van 't Schip is er nu ingestapt. Aan het begin zag je het dat voetbal een stukje leuker werd. De laatste weken werd het weer wat minder, maar ik denk dat Ajax in de tweede seizoenshelft een veel betere indruk gaat achterlaten dan in de eerste seizoenshelft."