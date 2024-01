Arne Slot verklaart teleurstellende seizoensstart van Feyenoord en waakt voor herhaling

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft vrijdagmiddag een verklaring gegeven voor de teleurstellende start van het huidige seizoen. De oefenmeester waakt ervoor dat de Rotterdammers deze winter in dezelfde situatie terechtkomen die in de maand augustus het verlies van vier kostbare punten betekende.

Op de persconferentie waarin vooruit werd geblikt op de competitiehervatting kijkt Slot nog even terug op augustus. Feyenoord begon het seizoen met gelijke spelen tegen achtereenvolgens Fortuna Sittard (0-0 in De Kuip) en stadgenoot Sparta (2-2 op Het Kasteel). Volgens Slot moet de oorzaak worden gezocht in de mutaties die op dat moment nog plaatsvonden in zijn spelersgroep. "We hebben in het begin van dit seizoen punten verloren omdat we onze selectie niet op orde hadden", wordt de trainer geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Dat is ook direct een reden dat Slot waakzaam is om deze winter niet zomaar een nieuwe speler aan zijn selectie toe te voegen. De vraag is bovendien of daar financieel wel ruimte voor is: "We hebben miljoenen euro’s verdiend in de Champions League maar ik weet niet of we die kunnen uitgeven", bekent de oefenmeester. Daar komt bij dat eventuele versterkingen er niet gegarandeerd vanaf de eerste minuut zullen staan: "Het verleden heeft wel aangetoond dat spelers soms tijd nodig hebben om te wennen."

De komende weken moet Feyenoord liefst vier spelers missen. Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki ontbreken omdat zij met respectievelijk Gambia en Algerije deelnemen aan het toernooi om de Afrika Cup. Aanvallers Alireza Jahanbakhsh en Ayase Ueda strijden op hun beurt met Iran en Japan om de Azië Cup.

Zondag hervat Feyenoord de competitie met een thuisduel tegen N.E.C. De wedstrijd in De Kuip begint om 16.45 uur. In de tweede seizoenshelft hoopt Slot vooral de huidige tweede plaats op de ranglijst vast te kunnen houden, het gat met koploper PSV bedraagt immers tien punten. "Als je reëel bent, dan strijden we nu meer om de tweede dan de eerste plaats van de ranglijst", merkt Slot op.