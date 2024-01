Arne Slot walgt van vergelijking: 'Het is echt gênant dat je dat zegt'

Arne Slot is niet gediend van een vergelijking met Diego Simeone die werd gemaakt tijdens de persconferentie na Feyenoord - PSV. De trainer van Feyenoord noemde de vergelijking met de Atlético Madrid-trainer ‘gênant’.

Een aanwezige journalist zei dat het gedrag van Slot tijdens een opstootje in de slotfase van de wedstrijd hem deed denken aan Simeone. “Het is echt gênant dat je dat zegt. Dan zou ik je willen vragen om nog eens even de beelden te kijken. Ik heb gewoon met de armen over elkaar staan toekijken. Niet meer dan dat. Op het einde vroeg ik alleen: ‘Hebben we het over een ingooi of een vrije trap?’ Dat maakt nogal een verschil voor hoe mijn spelers zich moeten positioneren. Iedereen vloog erop, maar ik bleef met de armen over elkaar staan.”

“Als jij mij graag wil framen, be my guest”, vervolgde Slot. “Maar het is echt zo totáál niet waar wat je nu zegt. Ik was volledig rustig en heb niet één keer wat tegen de vierde official of scheidsrechter gezegd. Ik heb niet met m’n armen gezwaaid, ik heb niet het publiek opgejut, dus ik leek niet eens op Simeone.”

Tijdens de persconferentie werd ook een vergelijking gemaakt met een andere toptrainer: José Mourinho. Slot kreeg de vraag of Feyenoord tegen PSV ‘een vleugje AS Roma, een vleugje Mourinho’ had. “Nou, ik denk dat het meer een vleugje Feyenoord is”, antwoordde hij. “Diit is waar Feyenoord al heel lang voor staat, ook onder mij: dat je alles doet om een wedstrijd te winnen. Daar hebben we ook een beetje onze opstelling op gemaakt en onze wissels op gekozen. We hadden spelers nodig die konden blijven lopen, als je tegen het goede positiespel van PSV speelt, met zoveel individuele kwaliteiten. Dan zul je ook zonder bal heel veel moeten lopen. Daar hebben we onze keuzes mede op gebaseerd.”