AZ betaalt miljoenen en heeft tweede winterversterking binnen

AZ heeft zich versterkt met . De Alkmaarders nemen de 22-jarige middenvelder voor een bedrag van naar verluidt vier miljoen euro over van FK Partizan. Na Gonçalo Esteves is Belic de tweede winterversterking voor de selectie van trainer Pascal Jansen.

Belic, die in de jeugd speelde van OFK Beograd, West Ham United en Olympiakos, kwam de afgelopen jaren in 55 officiële wedstrijden in actie voor Partizan. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en zeven assists. Bij AZ gaat hij met rugnummer 14 spelen.

"Ik ben heel erg blij hier te zijn", aldus Belic via de officiële kanalen van AZ. "Toen ik het stadion zag, was ik sprakeloos. Het is geweldig. Nadat we in december de winterstop ingingen in Servië begonnen de gesprekken met AZ. Het is een geweldige club voor de volgende stap in mijn carrière en ik hoop hier iets moois neer te kunnen zetten. Het stadion is mooi en de fans zijn ook geweldig. Ik ben nu bijna terug in mijn geboorteland, alleen net ernaast."

Na het vertrek van Djordjje Mihailovic en de verhuur van Kenzo Goudmijn was AZ op zoek naar een extra middenvelder. "Hij is pas 22 jaar, maar heeft wel een verleden waar hij al het een en ander aan ervaring heeft opgedaan. Dat is ook wat we kunnen gebruiken. Het is een jongen die veel in beweging is, veel loopt, makkelijk aan de bal zijn weg kan vinden, agressiviteit heeft in zijn spel en de duels niet schuwt. Dit was een positie die we graag wilden invullen en we zijn dus heel blij dat Kristijan er is."