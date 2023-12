AZ wekt ongeloof: ‘Hij werd in de topper met PSV ‘gestenigd’ voor eigen publiek’

De Telegraaf-journalist Steven Kooijman is in de bres gesprongen voor . De AZ-doelman mocht zondagavond in de thuiswedstrijd tegen PSV weer een keer opdraven, maar het werd ook voor hem een avond om heel snel te vergeten. De Alkmaarders keken binnen een paar minuten al tegen een 0-1 achterstand aan na een veel te korte terugspeelbal van David Møller Wolfe en vervolgens een overtreding van Verhulst die leidde tot een strafschop. pakte het cadeautje uit en zou met zijn ploeg uiteindelijk met 0-4 winnen.

“Hoe je een keeper kunt ‘vermoorden’. Bij AZ weten ze daar alles van”, laat Kooijman er in zijn eerste zin direct geen misverstand over bestaan. “Verhulst werd zondagavond in de topper met PSV ‘gestenigd’ voor eigen publiek. Met dank aan AZ-coach Pascal Jansen, directeur voetbalzaken Max Huiberts, linksback Møller Wolfe en Nick van Aart, de keeperstrainer.” Kooijman heeft de ontwikkelingen rond Verhulst met veel verbazing op de voet gevolgd. De 30-jarige doelman staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij AZ en was in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog zeker van zijn plek onder de lat, maar daar kwam na de winterstop plots verandering in.

“Hij deed het lang niet slecht, Verhulst. Maar Jansen, Huiberts en Van Aart oordeelden dat er een nieuwe eerste keeper moest worden gehaald”, schrijft Kooijman. De keuze van AZ viel op Mathew Ryan. “Een doelman met drie WK’s achter zijn naam en Premier League-ervaring. Zonder pardon werd Verhulst afgeserveerd en naar de bank verwezen. Sinds zijn foutloze optreden in Heerenveen (op 14 januari dit jaar, red.) speelde hij slechts zes competitiewedstrijden, voor Jong AZ, in de Jong-clashes met de reserves van Ajax, PSV en FC Utrecht.” Volgens Kooijman bleef Verhulst zijn ‘stinkende’ best doen en diende zich afgelopen week de kans aan om het ‘ongelijk van Jansen, Huiberts en Van Aart te bewijzen’.

Ryan had zich in de aanloop naar het belangrijke tweeluik met Legia Warschau en PSV geblesseerd in de gym en kon zijn ploeg daardoor niet van dienst zijn. Verhulst leek de logische vervanger van de Australische doelman, maar Jansen koos voor de Rome-Jayden Owuso Oduro. “Die mokerslag moest hij wel verwerken, Verhulst. Bizar genoeg raakte ook Owuso-Oduro na de Conference League-uitschakeling in Warschau geblesseerd. Alsnog kreeg Verhulst, dagenlang mentaal geknakt, kans op wraak. Maar na vijf minuten en dertig seconden velde Møller Wolfe met een veel te zachte terugspeelbal het vonnis over zijn keeper”, zag Kooijman. Malik Tillman was eerder bij de bal dan Verhulst, die de PSV’er tegen de grasmat werkte en vervolgens geen antwoord had op de strafschop van De Jong.