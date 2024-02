De Eretribune vernietigend over miljoenenaankoop: ‘Hij maakt een hele slechte indruk’

heeft in zijn eerste weken als speler van AZ nog maar weinig indruk gemaakt. De 22-jarige middenvelder, vorige maand voor een forse transfersom van circa vier miljoen euro overgenomen van FK Partizan, wordt halverwege het uitduel van zaterdagavond met Almere City door de mangel gehaald in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN.

Belic speelde tegen Almere City zijn vierde wedstrijd voor AZ. De Serviër begon op het middenveld samen met Sven Mijnans en Jordy Classie, maar kon in de eerste helft (0-0) geen potten breken. In de rust wordt hij hard aangepakt. “Belic heeft het nog niet, hè?”, begint Mario Been de discussie over de miljoenenaanwinst van AZ. “Hij is met heel veel bombarie gehaald om het middenveld van AZ te versterken, maar ik kan nog niet echt zien dat hij een versterking is.”

Artikel gaat verder onder video

Ook Jan Joost van Gangelen ziet het totaal niet zitten in Belic. De presentator constateert dat de controlerende middenvelder bij AZ veel vertrouwen krijgt van trainer Maarten Martens. “Maar ik kan het nog niet zien”, aldus Van Gangelen, die bevestiging zoekt bij een andere tafelgast, Kees Kwakman. “Hij maakt een hele slechte indruk. Het valt wel op dat hij heel veel balverlies lijdt. Maar je moet zo’n jongen ook wel even tijd geven. Over een tijdje kun je hem dan beter beoordelen.”



“Ja, maar ik heb niet het idee dat hij degene is die even twee man wegsteekt”, is Van Gangelen opnieuw zeer kritisch op Belic. Kwakman: “Nee, maar zo’n speler is het ook niet.” Kwakman wordt tot slot aangevuld door Kees Luijckx: “Hij is een breker. Hij is de man die moet gaan aanjagen. Maar zijn grootste kwaliteit ligt niet aan de bal.” Belic werd een kwartier voor tijd overigens gewisseld bij AZ.

© Imago