Fabrizio Romano meldt miljoenentransfer van Kristijan Belic (22) naar Eredivisie

AZ staat op het punt om zich te versterken met de . Transferspecialist Fabrizio Romano meldt zaterdag dat de 22-jarige verdedigende middenvelder voor ‘minder dan vier miljoen euro’ overkomt van FK Partizan.

Belic werd geboren in het Belgische Sint-Truiden en speelde tussen 2015 en 2019 in de jeugd van West Ham United. Daarna stond hij onder contract bij Olympiacos in Griekenland en FK Cukaricki in Servië, alvorens hij zich in de zomer van 2022 bij Partizan voegde.

Belic speelde de afgelopen anderhalf jaar in alle competities 55 wedstrijden voor Partizan. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en zeven assists. Belic is tweevoudig Servisch jeugdinternational. Volgens Romano wordt hij begin volgende week medisch gekeurd door AZ.