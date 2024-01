AZ geeft PSV ontzettend veel hoop in oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund

AZ heeft een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund, de opponent van PSV in de achtste finale van de Champions League, met 2-2 gelijkgespeeld. De wedstrijd werd gespeeld in blokken van vier, van ieder dertig minuten. Na de eerste twee blokken stonden de Alkmaarders op een verrassende 0-2 voorsprong, maar na veel wisselingen in de ploeg van Pascal Jansen kon Dortmund langszij komen.

De ploeg van Jansen had ontzettend weinig te duchten van de gebruikelijke basiself van Dortmund in de eerste zestig minuten. Door doelpunten van Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard ging de nummer vier van de Eredivisie met een 0-2 voorsprong de 'rust' in. PSV keek aandachtig mee en zag ongetwijfeld aanknopingspunten in de oefenwedstrijd die AZ speelt.

Na de break kwam AZ met liefst tien wisselingen, waardoor Dortmund al na drie minuten de aansluitingstreffer kon produceren door Marcel Sabitzer. Ook BVB had inmiddels al flink doorgewisseld. Onder meer Marco Reus was in de ploeg gekomen bij de Duitsers. De vedette maakte in de tachtigste minuut de 2-2, wat uiteindelijk ook de einduitslag was.

Opstellingen eerste helft:

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Süle, Bueno; Can, Reyna, Brandt; Malen, Füllkrug, Bynoe-Gittens.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Penetra, Martins Indi, Moller Wolfe (30. Dekker); De Wit (47. Dantas), Clasie, Lahdo (Addai), Odgaard, Pavlidis, Van Brederode.

Opstelling tweede helft:

Opstelling Borussia Dortmund: Meyer, Morey, Schlotterbeck, Özcan, Reus, Moukoko, Sabitzer, Pohlmann, Blank, Papadopoulos, Bamba

Opstelling AZ: Owusu-Oduro (90. Kuijsten); Kwakman (90. Esteves), Goes, Bazoer, Dekker (90. Mees de Wit); Dantas, Goudmijn, Smit (90. Schouten); Sadiq, Meerdink (90. Poku), Van Bommel.

