Bas Dost ontvangt tegenvaller uit ziekenhuis en keert voorlopig niet terug op voetbalveld

keert voorlopig nog niet terug op het voetbalveld, zo heeft NEC maandagavond bekendgemaakt. De aanvaller kampt volgens de Nijmeegse club nog steeds met een ontsteking van de hartspier, zo hebben nieuwe resultaten duidelijk gemaakt.

"Bas Dost keert voorlopig nog niet terug op het voetbalveld. De 34-jarige spits kampt nog altijd met myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Vandaag ontving Dost nieuwe testuitslagen, die helaas aangaven dat er een langere periode van rust benodigd is", schrijft NEC op de clubwebsite. "Om die reden is een eventuele snelle terugkeer op het voetbalveld uitgesloten." Het is tegenvaller voor de spits, want hij hoopte uiteraard snel weer te kunnen terugkeren.

Artikel gaat verder onder video

Die hoop was er wel bij NEC, want als de resultaten in het ziekenhuis goed zouden uitvallen, had de spits de training bij de Nijmeegse club weer kunnen hervatten. Nu is dat niet het geval en heeft de ervaren aanvaller meer tijd nodig om te herstellen. Op 29 oktober zakte de 34-jarige voetballer in elkaar in het duel tegen AZ. Uiteindelijk bleek dat Dost een ontstoken hartspier had opgelopen.

De 34-jarige spits, die op 29 oktober plots in elkaar zakte tijdens de slotfase van de wedstrijd tegen AZ,