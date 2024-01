Bas Nijhuis krijgt kritiek bij Vandaag Inside op 'lulverhaal'

Bas Nijhuis heeft spijt van zijn beslissende ingreep als VAR in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam. Hij adviseerde arbiter Alex Bos om nog eens te kijken naar de beelden van contact tussen Reuven Niemeijer op Camil Neghli. Een penalty volgde en daardoor nam Sparta een punt mee uit het Mandemakers Stadion: 1-1.

Niemeijer raakte Neghli heel licht. Nijhuis greep desondanks in, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Bij Vandaag Inside geeft hij maandagavond tekst en uitleg. “Het is echt een groot verschil om op het veld te staan of in het VAR-centrum te zitten”, zegt Nijhuis.

“We kijken altijd of we niet iets hebben gemist in het strafschopgebied. Het spel gaat door, maar ik zie steeds het contactmoment in de loop. Het wordt op die manier versterkt. Ondertussen zie je dat op het veld niemand klaagt. Maar als je het drie of vier keer ziet, denk je: roep ‘m maar”, legt Nijhuis zijn gedachteproces uit.

Wilfred Genee en de aanwezige strafrechtadvocaat Job Knoester spreken van een ‘lulverhaal’ van de arbiter. "Ik wilde je nog verdedigen, maar dit is een lulverhaal", aldus Knoester. Nijhuis zou achteraf ook een andere beslissing nemen. “Nu denk ik: laat gaan. Ik heb dit gedaan omdat ik de beelden een aantal keer achter elkaar zag.”