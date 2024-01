Noussair Mazraoui krijgt uitstekend nieuws van Florian Plettenberg

De Duitse journalist Florian Plettenberg heeft goed nieuws voor voormalig Ajacied . Diens huidige werkgever Bayern München was de afgelopen weken druk doende een extra rechtsback aan te trekken, maar de komst van zowel eerste keus als plan-B lijkt momenteel onmogelijk.

Mazraoui neemt momenteel met Marokko deel aan de Afrika Cup in Ivoorkust, maar meldt zich na het toernooi weer in Beieren. De 26-jarige rechtsback was de afgelopen maanden redelijk zeker van een basisplaats in het elftal van trainer Thomas Tuchel, tot een spierblessure hem vanaf halverwege december parten speelde.

Bayern was ondertussen druk bezig om de defensie te voorzien van een extra kandidaat voor de rechtsbackpositie. De club richtte in eerste instantie de pijlen op Mukiele (26), maar stuit op een - te - hoge vraagprijs van PSG, zo schrijft Plettenberg op X. Ook voor het alternatief Trippier (33) zou diens huidige werkgever, Newcastle United, behoorlijk hoog in de boom zijn gaan zitten. "De vraagprijzen van PSG en Newcastle zijn veel te hoog", schrijft Plettenberg dan ook.

Beide spelers zouden persoonlijk al een akkoord met Bayern bereikt hebben over een contract, maar lijken voorlopig dus nergens heen te gaan. Bayern zou zich inmiddels neergelegd hebben bij de situatie en hebben besloten deze winter geen concurrent voor Mazraoui meer aan te trekken: "In plaats daarvan willen de club geld besparen voor de transferwindow in de zomer, helemaal omdat Kim en Mazraoui binnenkort terugkomen." Zomeraanwinst Kim Min-jae neemt momenteel met Zuid-Korea deel aan de Azië Cup.

Deze winter viste Bayern München ook al naast de komst van Radu Dragusin. De Roemeense verdediger van Genoa verkoos een overstap naar Tottenham Hotspur boven de Duitse Rekordmeister. Bayern schakelde vervolgens door en deed zelf ook zaken met de Londenaren: in navolging van zomeraankoop Harry Kane werd verdediger annex middenvelder Eric Dier vastgelegd.