'Bayern haalt na Kane en Dier nóg een Engels international naar München'

Bayern München hoopt opnieuw toe te slaan in de Premier League en (33) aan de selectie toe te voegen. Afgelopen zomer kwam spits al over van Tottenham Hotspur, eerder deze winter kreeg hij in Duitsland gezelschap van zijn voormalige Spurs-collega . Hun voormalig ploeggenoot Trippier, 46-voudig Engels international, moet mogelijk de overstap gaan maken vanuit Newcastle United.

De Duitse journalist Florian Plettenberg (Sky Deutschland) meldt zaterdagmiddag op X 'exclusief' dat ter inmiddels een mondeling akkoord ligt tussen Bayern en Trippier. "De 33-jarige wil zich graag per direct bij Bayern voegen", weet de transferspecialist bovendien. Of het daadwerkelijk tot een winterse overstap komt hangt af van de clubs; de Rekordmeister zou nog altijd in gesprek zijn met Newcastle United over de voorwaarden van een transfer of huur van de ervaren rechtsback.

Mukiele

Overigens zou Trippier vooralsnog niet meer dan 'plan-B' zijn voor Bayern. Bovenaan de verlanglijst zou nog altijd de naam van Nordi Mukiele prijken. De enkelvoudig Frans international is bij zijn huidige club Paris Saint-Germain vooralsnog veroordeeld tot een bijrol, maar toch lijkt zijn overkomst geen sinecure. Volgens Plettenberg houdt Bayern er inmiddels rekening mee dat de 26-jarige back niet haalbaar is, waardoor de club zou willen doorschakelen naar Trippier.

Trippier speelde in de jeugdopleiding van Manchester City, maar brak door in het shirt van Barnsley, dat hem meermaals huurde. In 2015 volgde een transfer naar Tottenham, bij die club zou hij vier prima seizoenen beleven. In 2019 speelde hij bijvoorbeeld beide halvefinalewedstrijden tegen Ajax, en was hij basisspeler in de met 0-2 verloren eindstrijd tegen Liverpool. Later dat jaar maakte hij de overstap naar Atlético Madrid, waarna Newcastle hem in de zomer van 2022 terughaalde naar de Premier League. Bij The Magpies heeft Trippier nog een contract tot medio 2025.

Update 16.39 uur: Kort na de primeur van Plettenberg wordt het nieuws over Trippier bevestigd door de onvermijdelijke Fabrizio Romano. De Italiaanse transfergoeroe weet bovendien te melden dat de clubs momenteel in gesprek zijn over een definitieve transfer van de rechtsback; op dit moment zou van een eventuele huurovereenkomst geen sprake zijn.