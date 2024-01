Been laat niet met zich sollen en wijst Perez op gênant gedrag

Een opvallend moment in de voorbeschouwing van ESPN op de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Mario Been en deelden onderlinge plaagstootjes uit; Been herinnerde Perez aan een pijnlijk moment uit diens carrière.

In de voorbeschouwing werden beelden van een oude bekerwedstrijd tussen PSV en Feyenoord getoond: in januari 2010 wonnen de Rotterdammers met 0-3 in Eindhoven in de kwartfinale. Been was destijds de trainer van Feyenoord en sprak vol trots over de prestatie van toen.

Perez vroeg hem vervolgens: “Was dat in hetzelfde jaar als…?” Daarmee refereerde hij aan de 10-0 nederlaag die Feyenoord in oktober 2010 zou lijden bij PSV. Been antwoordde: “Haha, ja. De toon is gezet. Maar kijk, wij beginnen ook nooit meer over die grensrechter!” Perez zei dat Been daar ‘gerust over mag beginnen’.

Been verwees naar een incident in 2006, toen Perez grensrechter Daniel Siebert uitschold voor 'kankerneger'. Het leverde de middenvelder een schorsing van vijf wedstrijden op. Perez bood zijn excuses aan en zei zich diep te schamen voor zijn uitlating. Supporters van Feyenoord vinden het mooi om te zien dat Been zijn collega-analist hieraan herinnerde.