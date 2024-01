Beoogde winteraanwinst wacht in Purmerend op 'treuzelend' Ajax

Ajax stelt volgens De Telegraaf het geduld van op de proef. De Amsterdammers hopen de negentienjarige aanvaller in de slotdagen van de winterse transferperiode over te nemen van Borussia Dortmund, maar een akkoord is nog altijd niet bereikt.

Rijkhoff is intussen al naar zijn geboorteplaats Purmerend gereden, waar hij in afwachting is van de afronding van zijn transfer. Ajax bood maandag anderhalf miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage op de spits. Dortmund deed daarop een tegenbod. De Duitsers verlangen 'een fractie meer'.

Het zegt volgens De Telegraaf veel over de financiële positie van Ajax dat financieel directeur Susan Lenderink en de Raad van Commissarissen nog niet akkoord zijn. Lenderink, die de transfersom gespreid mag betalen, wil liever dat er eerst verkocht wordt alvorens de club een transfersom voor een nieuwe speler betaalt.

Er zouden ondertussen ook andere clubs bij zaakwaarnemer Dick van Burik informeren naar de beschikbaarheid van Rijkhoff. De voorkeur van de spits gaat echter nog altijd uit naar een terugkeer naar Ajax.