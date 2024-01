Bizarre cijfers: PSV verloor precies één jaar geleden voor het laatst tegen Nederlandse club

Het is woensdag (vandaag) precies één jaar geleden dat PSV voor het laatst verloor van een Nederlandse club. Op 24 januari 2023 bleek FC Emmen in competitieverband te sterk voor de Eindhovenaren.

PSV verloor die wedstrijd met 1-0 van de ploeg die later het seizoen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. De Emmenaren deelden PSV destijds een grote dreun uit in de strijd om de titel in de Eredivisie. Hoe anders is dat dit seizoen, waarin de Eindhovenaren liefst zeventien wedstrijden achter elkaar wisten te winnen. Afgelopen weekend was FC Utrecht de eerste en enige Eredivisieploeg die PSV van de zege wist af te houden (1-1). Het kampioenschap is bijna onafwendbaar voor de Eindhovenaren.

Als de ploeg van Peter Bosz woensdagavond in de bekerclash tegen Feyenoord wint of gelijkspeelt na 120 minuten, is het sowieso 368 dagen zonder – statistische – nederlaag tegen ploegen uit Nederland. PSV zou daarmee op plek drie komen op de ranglijst van Nederlandse clubs die zo’n onverslaanbare reeks wisten neer te zetten.

Dat record is momenteel in handen van het Feyenoord in 1978/79 en Feyenoord 2019/20. In dat laatste seizoen kwam Feyenoord slechts dertig keer in actie wegens de coronapandemie. PSV is dicht bij een clubrecord. Tussen augustus 2000 en augustus 2001 bleven de Eindhovenaren 370 duels ongeslagen tegen Nederlandse clubs.