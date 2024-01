'Borussia Dortmund verandert van gedachten over winters vertrek van Donyell Malen'

Borussia Dortmund is volgens BILD van gedachten veranderd over een mogelijk winters vertrek van (24). De Nederlandse aanvaller heeft er in de persoon van , die op huurbasis is teruggehaald van Manchester United, een geduchte concurrent bijgekregen. Toch zou de aanstaand Champions League-tegenstander van PSV ook in de tweede seizoenshelft willen beschikken over Malen.

PSV verkocht Malen in de zomer van 2021 voor 30 miljoen euro aan de Duitse topclub. In de tweede helft van vorig seizoen leek de 28-voudig Oranje-international helemaal los te zijn gekomen. Waar hij voor de winterstop droog bleef staan, trof hij na zijn eerste Bundesligatreffer van het seizoen (in februari tegen Hertha BSC) nog eens acht keer doel in de competitie, waarin de landtitel op de slotdag verspeeld werd aan Bayern München. Dit seizoen blijft zijn doelpuntenproductie echter weer wat achter: in alle competities was het tot op heden zes keer raak in 24 duels.

Malen kreeg er eerder deze winter in de persoon van Sancho bovendien een geduchte concurrent bij in Dortmund. De Engelsman werd in 2021 nog voor 85 miljoen euro verkocht aan Manchester United, maar raakte in onmin met trainer Erik ten Hag en maakt het seizoen op huurbasis af bij zijn vorige werkgever. Toch betekent dat niet dat de weg vrij is voor een winters vertrek van Malen, die in Dortmund nog een contract heeft tot medio 2026. "Een transfer is op dit moment geen thema meer, ook omdat er geen enkel aanbod voor hem op tafel ligt", schrijft BILD.

Eerder deze winter verruilde Malen zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta voor de Sports Entertainment Group (SEG). Omdat die laatste partij goede contacten in de Premier League heeft spreekt de Duitse sensatiekrant van een 'duidelijke transfer-indicatie' die hij daarmee zou hebben afgegeven. Inmiddels zou de club hebben besloten dat Malen in de winter niet mag vertrekken, al houdt BILD wel een kleine slag om de arm: "Tenzij er echt iets geks gebeurt, blijft Malen in ieder geval tot de zomer", schrijft de krant.