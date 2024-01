Buitenkansje voor Barcelona: speler met 232 wedstrijden voor Manchester United gelinkt aan Spaans kampioen

FC Barcelona wordt verrassenderwijs in verband gebracht met de Engelsman (31). De oud-speler van Manchester United, waarvoor hij liefst 232 keer in actie kwam, vertrok afgelopen zomer bij Nottingham Forest en zit sindsdien zonder club. De Catalanen zouden in de 32-voudig Engels international een gratis buitenkansje kunnen zien om de selectie van trainer Xavi van een extra optie te voorzien.

Lingard doorliep de jeugdopleiding van Manchester United en maakte na verhuurperiodes bij Leicester City, Birmingham City en Brighton & Hove Albion in 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van de topclub, die op dat moment onder leiding stond van Louis van Gaal. De speler maakte het seizoen 2014/15 - opnieuw op huurbasis - af in het Championship bij Derby County maar groeide in de seizoenen daarna uit tot basisspeler. Toen het zicht op speelminuten in 2021 aardig was opgedroogd speelde hij tijdelijk bij West Ham United, om vervolgens in de zomer van 2022 transfervrij over te stappen naar promovendus Nottingham Forest.

Bij die club liep Lingard afgelopen zomer onder contract, waardoor Barcelona de aanvallende middenvelder annex vleugelspeler dan ook transfervrij aan de selectie kan toevoegen. De financieel geplaagde club moet het na de komst van Vitor Roque (voor 40 miljoen euro overgenomen van Athletico Paranaense) hebben van buitenkansjes op de transfermarkt en zou die in de persoon van Lingard weleens kunnen hebben gevonden, zo schrijft de krant Mundo Deportivo althans.

Twee en een half jaar geleden zou Lingard ook al in beeld zijn geweest in Barcelona, maar destijds koos de club voor Ferran Torres (Manchester City). Sinds de speler zonder club zit is hij onder meer gelinkt aan een overstap naar Saudi-Arabië en de Amerikaanse MLS, maar omdat hij 'nog steeds droomt van een nieuwe ervaring in de Europese elite' zou het armlastige Barcelona zeker een kans maken op zijn handtekening, zo weet de krant. Omdat Lingard momenteel clubloos is, kan Barça hem op elk gewenst moment - ook na het sluiten van de winterse transfermarkt - inschrijven voor de Spaanse competitie. Dat geldt niet voor de Champions League: de UEFA heeft de deadline op 2 februari (middernacht) gesteld. In de achtste finales van het miljardenbal neemt Barcelona het op tegen regerend Italiaans kampioen Napoli.