Concurrentie voor Edson Álvarez: West Ham haalt 31-voudig Engels international van Manchester City

West Ham United is dichtbij het aantrekken van 31-voudig Engels international (28). De verdedigende middenvelder gaat in Londen de concurrentiestrijd aan met onder meer , die afgelopen zomer overkwam van Ajax.

Phillips genoot zijn jeugdopleiding bij Leeds United en brak bij die club ook door in het Engelse voetbal. De middenvelder schopte het in dienst van die club zelfs tot international; inmiddels staat de teller op 31 interlands (één doelpunt) namens The Three Lions. Op het EK van 2020 had hij een vaste basisplaats in het elftal van Gareth Southgate; Engeland reikte tot de finale op Wembley, maar moest daarin na strafschoppen het hoofd buigen voor Italië.

Artikel gaat verder onder video

Met zijn goede spel op het eindtoernooi en namens Leeds verdiende Phillips in de zomer van 2022 een fraaie overstap naar Manchester City. De club van trainer Pep Guardiola telde liefst 50 miljoen euro neer om zijn verbintenis in Leeds af te kopen, maar in Manchester wist hij zich niet op te werken tot basisspeler. Na 2,5 seizoen staat hij op nog geen duizend speelminuten in het lichtblauw van City, verdeeld over 31 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij tien keer binnen de lijnen, voornamelijk als invaller.

Volgens Sky Sports heeft Phillips de medische keuring in Londen inmiddels doorstaan, waardoor niets een huurtransfer meer in de weg zou staan. Bij de nummer zes van de Premier League gaat hij de concurrentiestrijd aan met onder meer Álvarez, die sinds zijn overkomst uit Amsterdam vrijwel wekelijks zeker is van een basisplaats. Daarnaast heeft trainer David Moyes, die vaak kiest voor een systeem met twee controlerende middenvelders, ook de beschikking over Tsjechisch international Tomas Soucek en Engels international James Ward-Prowse.